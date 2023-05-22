快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

▲IG電腦版頁面一片空白。（圖／翻攝IG）



記者陳俊宏／綜合報導

Instagram今天（22日）一早6時多爆出災情，《ETtoday新聞雲》記者實測，電腦版網頁一片空白，手機版則是顯示「無法載入動態」，目前還不清楚故障原因。

不少網友在「Dcard」社交平台回報，「故障馬上來看有沒有人發文」、「刷新了十次還重開機，以為是我的問題」、「大壞特壞，還重開網路好幾次。」也有許多人在PTT說，「壞了+1，嗚嗚嗚」、「原來不是只有我的壞掉，安心了。」