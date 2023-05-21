搜救暫停！飛龍瀑布溯溪團釀2死　明早繼續尋找失聯3人

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

10人溯溪團於20日前往屏東霧台鄉飛龍瀑布活動時，遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人一度受困峭壁上待援，目前剩3人依舊失聯，稍早消防局表示，由於天色逐漸昏暗，目前陸續撤退，預計明(22)日5點30分再行出發前往搜救。

▲搜救隊暫停搜救，明早繼續尋找失聯的3人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



回顧此案，10人皆有溪降、攀岩等豐富經驗，且由中搜教官領隊前往飛龍瀑布進行朔溪活動，一行人19日晚間入住綠色海洋山莊，20日凌晨5時出發前往瀑布，山區卻瞬間下起暴雨，溪水暴漲，其中5人遭沖走，另5人即時攀上峭壁躲避，其中1人的妻子趕緊報案。

存活5人分別為林姓男子(38歲，桃園)、陳姓男子(39歲，南投)、陳姓男子(41歲，北市)、陳姓女子(33歲、基隆)、閻姓女子(39歲，基隆)，均僅受擦挫傷，沒有生命危險，5人冒險在山壁上打釘，固定住各自腰帶，保持體力度過難熬的一夜，並在今早順利被吊掛，送抵台東豐年機場再轉送台東醫院救治。

▲▼因地形陡峭崎嶇，救難隊救援畫面相當驚險。



另組救難隊在山壁發現吊掛的彭姓女子(37歲，新北)，但位置下方就是深潭，難以接觸，以攝影機觀察好幾個小時，姿勢都沒改變，研判已經死亡；下午救難隊在下游的百米深潭發現1個紅色包包，在下方找到已經罹難的失聯陳姓男子(41歲，新北)，已吊掛遺體返回機場。

目前剩蕭男(台南)、黃男(台中)、陳女(27歲，台中)3人仍失聯，但天色逐漸昏暗，目前搜救人員已陸續撤退，預計明(22)日5點30分再行出發前往搜救。