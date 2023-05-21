賴清德要侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉　近侯人士：常用形容詞

▲國民黨 總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統提名人侯友宜昨出席《董事長開講》節目，稱前台南市議員謝龍介沒當選台南市長是「台南人沒眼睛」，因而被民進黨總統提名人賴清德撂下重話「應該為昨晚的發言道歉」。近侯人士今（21）日回擊，稱「沒眼睛」是一般人常用的形容詞，賴清德不須裝傻，更不必藉題發揮。

侯友宜昨出席《董事長開講》節目，為落選台南市長的謝龍介抱屈，稱謝沒當選是「台南人沒眼睛」。此話一出，綠營群起而攻之。曾任台南市長的賴清德今天則撂下重話，「侯市長應該為昨天晚上的發言道歉。台南市民要選誰當市長，這是台南市民的權利。」賴也批謝龍介：「身為台南人，卻任由外人在他的面前批評台南市民，他竟沒有制止，反而跟著起鬨說台南市民沒有智慧，他也應該三鞠躬道歉、回去台南面壁。」

眼見賴清德都說重話，近侯人士立即回擊，稱「沒眼睛」是大家講話常用的形容詞，賴清德明明知道是在講什麼，「不須裝傻，更不必藉題發揮」。近侯人士也稱，謝龍介在去年選前，就強烈質疑當時的台南經發局長陳凱凌因光電開發案涉貪，結果直到選後，才發動調查，陳遭逮捕，罪證確鑿起訴，證明當初謝龍介的檢舉，所言不假，的確是事實。

此外，民進黨台南市議員朱正軒抨擊侯友宜和謝龍介唱雙簧，稱真正把自由民主寫在DNA的公民，不會因為選舉結果不如預期，就斥責選民沒有眼睛。近侯人士也對此回擊，如果選前就啟動偵辦，讓市民早一點看到犯罪真相，市長的選舉結果，可能就不一樣了，「議員不必顧左右而言他，更和什麼DNA，一點關係都沒有！」