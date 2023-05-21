嘉義縣「信賴台灣之友會」成立　賴清德喊出守護台灣主權

▲嘉義縣信賴台灣之友會成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今(21)日上午出席嘉義縣信賴台灣之友會成立大會，賴清德致詞表示，若接受九二共識以及一個中國原則，只不過是一步步走向專制獨裁的懷抱。因此這次的選舉是民主跟獨裁專制的選擇，敬請身為民主聖地的嘉義縣，繼續站在第一線，拿頭旗站頭陣，共同守護台灣的主權，確保台灣的民主和平。

嘉義縣信賴台灣之友會21日上午成立，出席貴賓包括嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委蔡易餘、陳明文、立委參選人陳冠廷及地方黨公職到場力挺，賴清德致詞前授旗給理事長林秋桂，全場支持者高呼凍蒜。

賴清德表示，嘉義是台灣民主聖地，他要特別感謝林理事長站在民主的第一線，他對台灣充滿理想抱負，對嘉義縣非常關心，令人敬佩。相信在林秋桂理事長帶領下，同心協力一定會發揮戰力。

賴清德表示，今天是24節氣的小滿，在農業上代表稻穗要結成的時候，更是充滿希望的日子。他希望大家共同打拚，不只要讓他高票當選，也要如同翁縣長宣示贏10萬票，更要讓民進黨提名的兩席立委蔡易餘及陳冠廷也順利高票當選，為台灣及嘉義共同努力。他也特別感謝翁章梁縣長、立委陳明文、蔡易餘及全嘉義縣鄉親共同籌備嘉義縣信賴之友會，賴清德強調從今往後，大家都是「台灣隊 Team Taiwan，挺台灣」。

賴清德表示，在國民黨總統提名當天，新北市嘉義縣同鄉會劉德宗理事長及幹部成員到中央黨部成立嘉義縣旅外同鄉信賴台灣後援會，這也代表嘉義縣父老鄉親的期待。特別是總會長黃榮發的一席話令他相當感動，他強調過去只要是嘉義縣的人出來選舉，不分黨派他都支持，但是這一次他希望嘉義縣所有的鄉親要站在守護台灣的立場上，支持顧台灣的民進黨總統提名人。

賴清德表示，守護台灣本土政權的意義是什麼？他認為答案是守護國家的尊嚴，並引述出身於嘉義縣水上鄉教授林淑雅的一席話，「什麼叫做尊嚴？」，林教授認為，在母親的土地上，自主決定我們要什麼樣的國家，而且積極改造她，這就是尊嚴。賴清德也提及有首歌詞是這樣唱：「母親是山，母親是海，母親是河，母親的名叫台灣」，台灣就是我們的母親，照林淑雅教授所講的，我們在母親土地上，自己決定要什麼樣的國家，並且積極改造她，這個就是尊嚴。

至於尊嚴從何而來？賴清德認為，尊嚴的前提是要先確保主權，有主權才有尊嚴，有尊嚴並過著民主、自由、人權的生活，這就是理想目標，也是要建立本土政權最重要的原因。賴清德表示，嘉義縣對台灣非常重要，1624年荷蘭人登入安平之後一步步向北來到嘉義，擴展荷蘭的實力。嘉義縣是荷蘭作為東亞貿易的基地；日治時代，嘉義的樟腦、糖、阿里山的樹木對外銷售，帶動台灣的經濟發展。現在的嘉義縣，在嘉南大圳完成後，嘉義縣的糧食，特別是稻穀生產量是全台灣第三，這顯示嘉義縣過去是農業大縣，對台灣的經濟貢獻非常大。

賴清德也提及，蔡英文總統相當感謝嘉義縣對台灣民主的貢獻，在前瞻基礎建設當中，用了一、兩百億建設嘉義縣的治水與交通及城鎮之心。包括翁章梁縣長提及的嘉義縣科學園區也將動工，還有台灣國防自主建設無人機試驗場域就在嘉義縣。嘉義縣不只是從農業大縣轉型成農工大縣，未來更會是科技產業的重要基地，也是守護台灣國防產業最重要的地方，更是扮演守護台灣至關重要的角色。