賴清德批民主自由非國民黨DNA　柯文哲：搞不好多年演化「慢慢有了」

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席林筱淇「洞見思路．定義自己」新書分享會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜20日提到，中華民國自由民主已深化40年，民主自由早是我們的DNA，遭民進黨總統參選人賴清德諷刺，民主自由不是國民黨的DNA。民眾黨總統參選人柯文哲21日表示，50年前民主自由不是國民黨DNA，但搞不好經過這麼多年演化，也慢慢有了。

柯文哲21日下午出席林筱淇《洞見思路·定義自己》新書分享會，針對賴清德嗆侯友宜民主自由非國民黨DNA？柯文哲表示，50年前民主自由當然不是國民黨的DNA，因為當時是黨國體制，但如果到現在的話，「搞不好他已經經過這麼多年，演化也慢慢有了，只是說演化到什麼程度還在討論。」

柯文哲提及，民眾黨當然也有民主自由DNA，「我們從台北市政府的開放政府、全民參與、公開透明，一直是民主機制，且我個人相信眾人智慧超越個人智慧」。

另外，針對侯友宜也喊出當選總統到立院國情報告，使賴清德批評他與侯友宜都沒國會經驗？柯文哲回應，國情報告在法律上本來就存在，2012年民進黨團總召柯建銘還曾要前總統馬英九到立院國情報告，但國情報告跟質詢不一樣，這他也知道，但他仍可以把它當政見，「我們要建立三權分立的國家，行政、立法、司法應該要一個分立跟制衡」。