她PO前任結婚證書嘲諷「渣男」還謝不娶之恩　惹火他怒告GG了

▲黃女擅自截圖前男友的結婚證書，發文嘲諷「渣男、感謝不娶之恩」，觸犯個資法慘了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名黃姓女子不滿前男友欠款未還，分手不久後還馬上與另名女子步入禮堂，擅自將對方老婆貼在個人臉書的結婚證書截圖下來，貼在自己的臉書粉專反諷「渣男、謝謝你的不娶之恩！」法院認為黃女截圖中顯露了前男友與其老婆的個人資料，並直指前男友「玩弄感情」等，依違反個人資料保護法判處黃女2月徒刑，可易科罰金6萬元，

根據判決，黃姓女子透過友人傳訊得知她的前男友結婚了，她認為2人才分手不久、前男友就隨即與別人結婚，而且想到前男友還欠她錢，心生不滿之下，跑到對方新婚妻子臉書，將其張貼的身分證、結婚證書照片截圖，沒有馬賽克就PO到自己經營的粉絲專頁上，開酸「前任渣男結婚了」、「謝謝你的不娶之恩」、「你的婚姻都是兒戲！X！幼稚！情緒爆衝！小氣到爆！」、「我當初眼睛一定瞎了！才會相信你配的上我！」等語，前男友發現貼文後，氣憤提告。

雖然黃女供稱，對方老婆的原始貼文就是公開的，大家都看得到；「渣男」用詞是依據與前男友交往體驗的形容詞，只是自己心情抒發，但法官認為，黃女擅自截圖並留下負面評論，足以損害前男友的名譽，也並非為正當目的所取用，「渣男」等詞達到人身攻擊，顯然為惡意貶損之意。

法官審酌黃女坦承犯行，但迄今未與對方和解獲賠償，依個人資料保護法，將她處有期徒刑2月，易科罰金6萬元，全案仍可上訴。