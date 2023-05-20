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獨／5億高中生墜樓「配偶也含金湯匙」　富爸爸3年送2房...身價曝

記者白珈陽／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓一案，案情錯綜複雜，《ETtoday新聞雲》調查發現，捲入此案的夏姓父子，在台中至少擁有3處不動產，目前市值突破7000萬元，財力頗為驚人，而其中2間房，都是登記在被控謀殺配偶的夏男名下。巧合的是，賴從名為阿公的生父那裡，獲得價值超過5億的房地產，而夏男也從18歲開始，先後從爸爸那裡，獲得兩處房地產。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

夏家擁3間不動產，據查，夏姓父子目前住在位於北屯區的一棟透天豪墅。（圖／記者白珈陽攝）

經查，夏家在台中市北區有一間房，為社區大樓，是由夏男名字於2015年1月購入，當時入手總價1025萬元，根據實價登錄揭露，該棟樓同類型產品目前市價高達1800萬元以上。據查，夏男於1997年生，當時才剛滿18歲，顯無財力以1000多萬去購買房產，應是其父以他的名字購屋。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲夏男18歲那年擁有的第一間房，是本棟大樓的其中一戶。（圖／記者白珈陽攝）

夏家第二間房位於北屯區，就是賴的墜樓地點，該屋同樣屬於夏男名下，是於於2018年1月購入，當時入手總價1149 萬元，該棟樓同類型產品目前市價也落在1700萬元左右。這年夏男21歲，已經擁有2間房，目前身價累計最少超過3000萬元。

第三棟房為5層樓透天豪墅，位於北屯區，以3000多萬元購入。較為特別的是，該屋是在今年1月以「信託」方式登記在夏父身上，目前已知3筆夏家不動產總額，已突破7000萬元。據了解，夏姓父子目前就住在這棟豪宅。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲夏姓父子目前住在這間透天豪墅。（圖／記者白珈陽攝）

不具名房仲分析，像這種疑似假結婚騙遺產的案件，通常是在以前老榮民時代才會發生，以本案來說，不僅房產金額頗高，18歲賴姓學生確實有可能成為下手對象，但房仲也強調，若是以騙取財產為主要目的，以地政士具備的相關不動產知識，大可在婚後陸續過戶相關財產給第三人，再變賣換取金錢，因此，結婚2小時就殺掉配偶，還要冒著遺產可能遭凍結的風險，他個人認為「可能性不高」。

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