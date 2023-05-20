獨／5億高中生墜樓案！外觀氣派種滿植栽　夏家父子豪宅曝光

▲夏姓父子住在北屯區一處豪華透天，鄰居說，他們不常與人打交道。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中身家5億的賴姓高中生墜樓案引發社會熱議，經查，捲入此案的夏姓父子也財力驚人，擁有至少3間不動產，市價超過7000萬元。當地住戶說，夏父已與妻子離異，目前雙方分開住，而夏父與兒子同住，不過不常與鄰居打交道，對於夏家只知他們從事地政士相關行業，其餘並不清楚。

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

▲5億高中男4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

《ETtoday新聞雲》調查發現，夏姓父子在台中市北區、北屯區共擁3間不動產，其中夏父前妻住在北區一處社區大樓，該戶係登記在賴姓高中生的夏姓配偶名下，且是在他18歲那年由他名字所購得。當地住戶說，夏姓父子未居住在此，平常僅見過夏父的前妻出入，這一年來更未曾見過夏姓父子來訪。

▲夏父的前妻住在北區一棟社區大樓，當地住戶說，這一年來未曾看過夏姓父子來訪。（圖／記者白珈陽攝）

記者另走訪夏家擁有的北屯區一間5層樓透天豪墅，只見該屋外觀氣派、用色嚴謹，陽台部分還栽種許多植物，一旁入口小門則是木造材質，全體呈現典雅風格。附近鄰居說，夏姓父子居住於此，但周圍鄰居跟他們只有點頭之交，只知道他們從事地政士，沒有深交。