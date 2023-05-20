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5億高中生墜亡「丈夫說話了」！反擊賴母控訴：避重就輕片面之詞

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

▲賴姓高中生才剛登記結婚，不到2小時就墜樓身亡。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

記者柯振中／綜合報導

台中身家5億賴姓高中生墜樓連日引起社會討論，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警為此大動作展開調查。對此，夏姓男子也首度出面回應，暫時不會對外解釋，等到開偵查庭時，該如何回答就會回答。

夏姓男子受訪時表示，賴母對於賴家的情況一概不知，有許多話語傳出來，其實只是片面之詞，與事實有所出入，並非事件全貌，尤其是5月3日出殯當天，出了許多事情，這些事賴母並沒有解釋完整、避重就輕，可能是有自己的立場，才會說出這種話。

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜,墜樓,台中,代書,代書助理,亂倫,媳婦。（圖／記者陳詩璧製表）

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

夏男原先想開口解釋，但後來詢問律師，被建議先保持沉默，現階段時機還沒到，下周的偵查庭上，他該怎麼回答，就會回答，等到案件偵辦進度告一段落，也會公開說明。

18歲賴姓高中生繼承了父親5億元資產，4日卻與夏姓代書助理登記結婚，且時隔不到2小時就墜樓身亡，整起案件疑點重重，賴母也為此召開記者會，控訴謀財害命。

此外，賴姓高中生的家庭背景也相當複雜，他是賴姓老翁（名義上的阿公，血緣關係上的父親）與媳婦亂倫後被生下的孩子，家裡的人也不知道該如何稱呼，亂倫事件還曾因此鬧上法庭，賴姓老翁、媳婦還因此各被判刑3個月，外界完全不曉得究竟發生什麼事。

 

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