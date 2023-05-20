曾拉郭台銘的手禱告　黃健庭：從頭到尾沒有騙郭的動機跟理由

▲國民黨祕書長黃健庭20日出席國民黨520誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取獲國民黨徵召2024總統參選人失利，媒體人黃光芹更在臉書數次爆料她所知的內幕，其中一段是指國民黨秘書長黃健庭數度在郭家拉著郭的手禱告，保證黨主席朱立倫沒有改變支持郭的想法。對此，黃健庭今（20日）證實的確有拉著郭台銘的手禱告，並說「這是基督徒應該做的事」。此外，黃健庭也強調，「我們從頭到尾沒有騙郭董事長的動機跟理由」。

黃光芹近日在臉書以「打開國民黨的提名黑箱」為題寫了3篇文章，其中提及郭台銘之所以有信心自己獲提名在望，肇因於朱跟新北市長侯友宜合演了一段雙簧，以及幾個月來，朱再三保證支持郭，並曾在一次朱郭會時說：「侯上來，我什麼都沒有。」此外關鍵轉折時，黃健庭還數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱沒有改變。

黃健庭20日上午出席國民黨「520政黨輪替 台灣更好」誓師大會時，被問是否曾在郭台銘家中拉著郭的手禱告。黃健庭說，「有！」他都一直帶著郭台銘禱告，為這個國家禱告、為郭的身心靈健壯禱告，這是基督徒應該做的事。

媒體追問，郭台銘身邊的人為郭抱屈，覺得郭被騙了。黃健庭說，「我覺得，我們從頭到尾沒有騙郭董事長的動機跟理由」，騙郭沒有任何一人會有好處，「從頭到尾我們就希望幫助他，然後讓他更好」；在這個競爭中，郭跟侯各自努力，「不但他們兩個都更好，整個國民黨都更好，真的從頭到尾就是我們的用心」。