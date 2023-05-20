配色、字體定案　陽明交大「官方新校徽」出爐！

▲陽明交大校徽字體、配色曝光。（圖／翻攝自FB／國立陽明交通大學）

網搜小組／鄺郁庭報導

國立陽明交通大學在2021年正式合校，日前曝光官方新校徽，也公布標準字體跟配色，吸引許多網友留言熱論。

陽明交大17日在粉絲專頁發文，「期待已久的標準字和顏色來了！」曝光新校徽上，校名字體選用書法字體搭配標準字，校徽的顏色則是「群青」色，「經過校務會議授權行政單位組成識別系統工作小組，討論後確定標準字和顏色，『#群青』是我們的代表色，象徵陽明交大的特質：理性冷靜／信任穩定／積極開拓／開放包容。」

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粉專小編也透露字體選擇背後的小故事，「因為國父孫中山是醫師，他兒子孫科曾擔任國立交通大學校長，所以選用書法字體，藉以紀念兩校歷史，搭配標準字，讓大家各自搭配，使用上有更多選擇！」另外還表示，「這次也設計了全新LOGO，來呈現全新的品牌形象－『NYCU』。」

新校徽引發網友熱論，就有人秒聯想到日本雙人音樂組合YOASOBI的歌，紛紛笑回「校歌可以用YOASOBI的《群青》嗎」、「《群青》真的是很好聽，要當校歌嗎」、「最多人會唱的校歌」、「交大也懂you are so big（YOASOBI）。」

▲新校徽引發討論。（圖／翻攝自FB／國立陽明交通大學）

也有網友看到配色直呼，「老實說，字體跟顏色是覺得還不錯看，只是……」，下面則貼出手機大廠NOKIA的LOGO圖。還有人表示，「我比較喜歡本來的書法體，有種蒼勁的力道」、「英文看起來好像航空公司」、「那個書法字體啊……原本交大的都不見了」、「我的微軟正黑體不見了！」