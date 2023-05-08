台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

▲台東關山工商、成功商水合作舉辦大學升學博覽會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

為提供學生掌握升學趨勢，讓學生們能順利規劃自己的生涯方向，台東國立關山工商與國立成功商水，特地於高三學生統測結束後，聯合舉辦大學升學博覽會。邀請22所大學及國軍單位到場設攤，提供全校師生諮詢參觀，讓應屆畢業生瞭解升學資訊，為將來升學規畫增加多元選擇。

今年台東首次2所學校共同合作辦理大學升學博覽會，因考量讓學生們相互交流，分享彼此升學想法，能夠做出最好的抉擇。此次升學博覽會分別有國立勤益科大、國立東華大學、國立台東大學、明新科大、健行科大、樹德科大…等22所學校參與，提供學生產學攜手專案、原住民專班、大學儲備軍官訓練團…等多元升學進路，參觀學生對於各校科系的教學內容感到高度興趣，參展校方人員也都熱心講解介紹。

台東成功商水校長邱申寶琪表示，很高興有機會2所學校合作舉辦這麼有意義的活動，讓孩子們不須遠走千里，即可掌握到最新的升學資訊。也預告明年大學升學博覽會將移師成功商水校園，並邀請在場所有學校，明年再次共襄盛舉。

台東關山工商校長王怡婷表示，這次活動不只提供應屆畢業生更多元的升學選項，也開放讓一二年級的學生參加，讓他們能及早認識各種升學進路，及各校科系之特色，藉此立定志向及目標，進而努力充實自我，築夢踏實。