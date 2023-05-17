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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大專院校對台招生名單放榜　福州大學破天荒錄取239人

▲福州大學老校區大門。（圖／CFP）

▲福州大學。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸高校（大專院校，下同）對台招生最終名單昨（15）日放榜，包括金字塔頂端的「985、211」名校在內的逾20所已經公布榜單，其中，福建福州大學破天荒錄取了239名台生，引起外界關注。根據《兩岸青年》微信公眾號的彙整，在22所學校公布的名單中，有653名台生錄取，除福州大學，廈門大學錄取94人，中南財經政法大學錄取95人。

▲2023年部分大陸大專院校對台招生錄取名單公布。（圖／記者魏有德製）

▲2023年部分大陸大專院校對台招生錄取名單公布。（圖／記者魏有德製）

據了解，在褔建省內，「211」名校福州大學知名度僅次於「985」名校廈門大學，省內僅招收成績較靠前的5％學生，2023年度招生門檻僅開出台灣大學學測「國英數任1科均標」的條件，相當優渥，同時，也勢必對台灣私立大專院校招生造成衝擊。

▲廈門大學,廈大。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門大學。（圖／記者蔡紹堅攝）

「985」及「211」為大陸高校建設工程的簡稱，「985工程」共有39所學校入列，包括北京大學、清華大學、上海復旦大學等，像北京大學等名校則是同樣進入「211工程」的行列，被外界認為是大陸大專院校的金字塔頂端，此外，這兩項工程在2011年後，均不再增加學校。

目前公布的錄取名單中，位列「985」名校的有廈門大學94人、重慶大學4人、四川大學31人、大連理工大學5人、西安交通大學9人。至於「211」名校則有華中師範大學55人、中南財經政法大學96人和福州大學239人。

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