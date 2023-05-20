反對中國經濟脅迫！G7將發表聲明：呼籲降低經貿風險、而非脫鉤

▲G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

七大工業國組織（G7）成員國領袖正在日本廣島持續進行峰會，美國拜登政府表示，G7將發表一份關於經濟安全的聯合聲明，尤其是闡述針對中國的立場，G7對中國的立場和做法維持一致，雖不尋求阻礙中國經濟發展，但其目標是降低風險、而非脫鉤，強調維持台海和平的重要性，並呼籲中國能影響俄羅斯結束侵烏戰爭。

根據《路透社》，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今（20）日上午透露，G7領導人計畫在聯合聲明或公報中概述保護敏感技術的措施，包括對外投資，強調儘管每個國家在中國議題上都有自己的作法，但卻十分清楚大家是團結一致，基於相同原則互享共同價值觀，敦促各成員國在關鍵供應鏈上降低對於中國的依賴。

蘇利文表示，G7領導人將概述一套解決經濟威脅的共同工具，包括建立更具彈性的供應鏈，以及致力於透過出口管制和對外投資措施，保護敏感技術，「我們的方針並非為了傷害中國，我們不尋求阻礙中國經濟進步和發展。草案仍有可能改變，呼籲和北京當局建立『穩定且具建設性』的關係。」

蘇利文還表示，美國希望能夠持續和中國在經濟領域上進行接觸，但仍在確定

政府官員與中國方面的通話、訪問、會面等時間安排。

另外，報導也指出公報將重申維持台海和平穩定的重要性，呼籲中國透過影響力讓俄羅斯能夠結束侵略烏克蘭的戰爭；同時，G7成員國領袖也將在峰會期間採取必要行動，強化對莫斯科當局的制裁。