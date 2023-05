杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

▲加拿大總理杜魯道的「紳士腿」引發熱議。(圖/翻攝推特@mikeleeuno)

記者吳美依/綜合報導

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)日前訪問首爾,與南韓國會議長金振杓(Kim Jin-pyo)合照,身高188公分的他主動把雙腿微微劈開,讓自己與對方同高。這個姿勢招致加拿大保守派批評,卻被南韓媒體盛讚是「紳士腿」,相當暖心。

根據側錄影片,2人在鏡頭前握手合照時,金振杓首先踮了踮腳尖,幽默自嘲20公分的身高差,隨後輪到杜魯道使出「紳士腿」,把對方逗得哈哈大笑。

Clip from CPAC, showing how that famous photo came to be. PM Justin Trudeau and Kim Jin-pyo, the speaker of the National Assembly of South Korea. #cdnpoli #FunnyWays pic.twitter.com/vAY1zN14wt