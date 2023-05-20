拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

▲ 烏克蘭持續呼籲西方提供F-16等先進戰機。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登據報已在廣島G7峰會上表態，支持向烏克蘭提供F-16等先進戰機及培訓基輔飛行員。俄羅斯對此出言警告，西方國家此舉將面臨「巨大風險」。

《天空新聞》援引俄媒《塔斯社》報導，俄國外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）20日被問及烏克蘭請求北約（NATO）國家提供戰機的影響，對此回應，「我們看到的是西方國家依然執著於升級情勢，這為他們自己帶來巨大風險。」

格魯希科強調，「無論如何，我們的所有計畫都會將這點納入考量，且我們保留一切為達成既定目標的必要手段。」

此前據白宮高級官員說法，拜登19日在G7峰會上向各國領袖表明，美國「將支持與我們的盟友共同努力，訓練烏克蘭飛行員駕駛包括F-16在內的第4代戰機，以進一步加強及提升烏克蘭空軍能力」。他也預料將在21日烏克蘭總統澤倫斯基演說過後，宣布新一波價值3.75億美元的軍援計畫。

美國官員說明，針對美製戰機的培訓將在歐洲進行，訓練及交付F-16最快約需18個月，且希望在幾周內啟動培訓，「未來幾個月訓練的同時，參與這項努力的國家將決定何時實際提供飛機、提供多少架及由誰提供」。