回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

▲台北信義區天坑路面崩坍。（圖／記者黃彥傑）



記者陳家祥／台北報導

台北市信義區崇德街新建工程5月13日施工造成崇德街60巷道路坍陷，市府緊急撤離崇德街60巷12-24號住戶，經市府督促承造人加速完成路面灌漿、基地內灌水等緊急處置，19日經台北市土木技師公會鑑定初步結論研判撤離住戶的建物已無安全疑慮，宣布撤離的住戶在21點起即可返家，同時崇德街60巷恢復通行。



建管處說明，信義區崇德街新建工程13日因連續壁滲水造成地下水湧入基地，引發崇德街60巷道路坍陷，建管處接獲通知立即要求承造人進行緊急處置至填補完成趨於穩定，並緊急疏散崇德街60巷12-24號共10名住戶，搶救期間均已安置至旅館住宿。



建管處除同時勒令承造人加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率外，並由委託專業技師公會進行安全鑑定，以及建物結構之安全判定，經台北市土木技師公會112年5月19日出具會勘初步結論，「經鑑定技師測量與現場檢視建物結構現況，以及依透地雷達掃描與工地監測系統數值，研判目前建物無安全疑慮」，故撤離之住戶21起即可返家，同時崇德街60巷恢復通行；另外，建商亦承諾負擔旅館住宿費用至5月21日，以利住戶搬回住處更具彈性。



至於後續鄰房受損賠償部分，建管處均已納入列管，後續承造人應依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定程序辦理損壞鑑定報告書及修復、賠償事宜。