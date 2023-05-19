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上海邀蔣萬安出席雙城論壇　北市府：會研究

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市長蔣萬安接受議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年開始每年由2市輪流舉辦，今年輪到上海主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商。王秋冬19日受訪表示，這次有做一些基本架構的討論，主題會訂為「新趨勢、新挑戰」，聚焦後疫情時代城市治理所面臨的挑戰；至於外界關注市長蔣萬安是否親自出席？王秋冬說，上海方面有提出善意邀請，「我們說當然會來做研究」。

台北市政府副秘書長王秋冬19日受訪表示，大家都很關心去中國大陸的事情，這段時間交流並不多，這次交流要感謝陸委會幫忙，樂見在城市交流的條件下同意到上海交流。

王秋冬說，他此行主要是商談常態性交流活動，比如文化體育交流等，尤其7月份有移地訓練，如游泳、體操、桌球等，對選手成績提升會有很大幫助。此外，也順便參訪幾個小區，過去在疫情期間做出很多能在小區辦些政府服務事項的設施，還有大數據中心，如何把戶政事務所、勞保局的業務引導到社區去。

另外，王秋冬也提到，過去台灣戶政一些引以為傲的服務，中國在這幾年也迎頭趕上，且做得還不錯。這次去也與台商座談，有些台商認為兩岸最近交流較少，雙城論壇是具有指標性活動，可不可以辦些聯誼性兩岸羽球比賽、桌球比賽等，除選手訓練外，有無些軟性比賽、聯誼性的賽事，可以增加大家情誼的，「台商提出這樣建議，也會帶回來參考研究看看，未來兩岸交流中可不可以這樣來做」。

至於今年雙城論壇將恢復實體舉辦，王秋冬說，因為2月份上海方有來過，這次邀台北市政府過去，順便做些基本架構探討，到底能不能繼續辦理等等，「既然這事情已經做十幾年，且對於兩岸交流事實上是有很大幫助，尤其城市間治理能力提升有幫助，兩岸對於雙城論壇繼續舉行可以納入研究」。

王秋冬說，這次去談一下雙城論壇若繼續走應該怎麼走法，之前有主論壇、分論壇等，原則上會朝向這樣研究。對於論壇主題，上海方提出2個論壇主題，其中一個確認叫「新趨勢、新挑戰」，後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，怎樣在過程中因應、增進人民福祉。

媒體追問，雙城論壇未來是否內容恢復到疫情前實體舉辦？王秋冬說，「對，都慢慢在恢復當中」，因為新的一年新政府就任，一些過去做法慢慢恢復中，現在才提到要談移地訓練、過去長期配合的這些東西怎樣繼續進行，希望慢慢恢復過去交流活動。至於對方有無表達要市長親自過去？王說，「他們有提出善意邀請，我們說當然會來做研究」。

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