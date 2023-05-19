上海邀蔣萬安出席雙城論壇　北市府：會研究

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年開始每年由2市輪流舉辦，今年輪到上海主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商。王秋冬19日受訪表示，這次有做一些基本架構的討論，主題會訂為「新趨勢、新挑戰」，聚焦後疫情時代城市治理所面臨的挑戰；至於外界關注市長蔣萬安是否親自出席？王秋冬說，上海方面有提出善意邀請，「我們說當然會來做研究」。

台北市政府副秘書長王秋冬19日受訪表示，大家都很關心去中國大陸的事情，這段時間交流並不多，這次交流要感謝陸委會幫忙，樂見在城市交流的條件下同意到上海交流。

王秋冬說，他此行主要是商談常態性交流活動，比如文化體育交流等，尤其7月份有移地訓練，如游泳、體操、桌球等，對選手成績提升會有很大幫助。此外，也順便參訪幾個小區，過去在疫情期間做出很多能在小區辦些政府服務事項的設施，還有大數據中心，如何把戶政事務所、勞保局的業務引導到社區去。

另外，王秋冬也提到，過去台灣戶政一些引以為傲的服務，中國在這幾年也迎頭趕上，且做得還不錯。這次去也與台商座談，有些台商認為兩岸最近交流較少，雙城論壇是具有指標性活動，可不可以辦些聯誼性兩岸羽球比賽、桌球比賽等，除選手訓練外，有無些軟性比賽、聯誼性的賽事，可以增加大家情誼的，「台商提出這樣建議，也會帶回來參考研究看看，未來兩岸交流中可不可以這樣來做」。

至於今年雙城論壇將恢復實體舉辦，王秋冬說，因為2月份上海方有來過，這次邀台北市政府過去，順便做些基本架構探討，到底能不能繼續辦理等等，「既然這事情已經做十幾年，且對於兩岸交流事實上是有很大幫助，尤其城市間治理能力提升有幫助，兩岸對於雙城論壇繼續舉行可以納入研究」。

王秋冬說，這次去談一下雙城論壇若繼續走應該怎麼走法，之前有主論壇、分論壇等，原則上會朝向這樣研究。對於論壇主題，上海方提出2個論壇主題，其中一個確認叫「新趨勢、新挑戰」，後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，怎樣在過程中因應、增進人民福祉。

媒體追問，雙城論壇未來是否內容恢復到疫情前實體舉辦？王秋冬說，「對，都慢慢在恢復當中」，因為新的一年新政府就任，一些過去做法慢慢恢復中，現在才提到要談移地訓練、過去長期配合的這些東西怎樣繼續進行，希望慢慢恢復過去交流活動。至於對方有無表達要市長親自過去？王說，「他們有提出善意邀請，我們說當然會來做研究」。