日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

▲日本旅遊小心觸犯禁忌。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國大爆發，許多人都衝往日本旅遊血拚！不過旅日達人「酒雄」提醒，某些高級餐廳是禁止孩子入內的，甚至也不准擦香水，尤其還沒坐下來點餐，在店內拍照的話，是超級不禮貌的行為，提醒國人出遊千萬別觸犯上述禁忌。

酒雄上節目《新聞挖挖哇》分享，其實日本某些中高檔餐廳，或某種專門店是不允許兒童入內的，原因是他們可挑客人，客人要加入會員之外，預約制甚至等1至2個月，「（業者）當然有很多條件去設計一些規則」，像是不能帶手機、擦香水、禁止拍照等。

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對此，主持人鄭弘儀好驚訝問，「為何不能擦香水？」酒雄解釋，有些壽司店怕香水會影響隔壁客人的用餐體驗與味覺等，當然是味道很濃烈才會禁止入內。還有來賓追問，「客人本身有狐臭怎麼辦？」酒雄則一秒解答，日本人非常注重禮節，很少會讓他人聞到體味。

說到在高檔餐廳吃壽司，酒雄提醒，有些店家會規定幾秒內要吃完，吃太慢還會被嫌棄，「覺得你沒有認真品嚐他製作的食物！」

另外，台灣人最常去居酒店有什麼規矩嗎？酒雄直言台人最常1個舉動犯大忌，就在店內四處拍照，「這點是超級不禮貌的！」原因是都沒坐下來點餐，店家根本不知道你是不是客人，酒雄建議等點完餐，再向店員禮貌詢問可否拍照，基本上大部分都會同意的。

▼台人超愛拍照，小心惹日本店家不開心。（示意圖／非新聞當事人／記者施怡妏攝）

