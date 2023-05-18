兩岸恢復旅遊「靜待好消息？」　陸委會：不是透過放話來解決

▲兩岸何時恢復正常團客旅遊，雙方各說各話。（圖／ETtoday資料照）

記者任以芳／台北報導

台灣何時開放團客到大陸旅遊？大陸國台辦發言人馬小光昨17日透露，台灣團客赴陸旅遊「靜待好消息」，三三理事長林伯豐也表示，目前大陸人士來台，可能六月是商務人士，七月是旅遊來往。陸委會發言人詹志宏今（18）日指出，「都要通過既有機制，不是放話來務實商量解決。」

陸委會發言人詹志宏說，兩岸和全世界受疫情影響，全世界觀光旅遊一度暫停好幾年，兩岸也一樣。「重新恢復，很多事情要談，不是任何一方宣佈一下，明天就開放，沒有那麼簡單」

詹志宏提出第一個要協商項目，我方許多旅遊業界已經改組，不存在所謂的接待社，雙方都有組團社和接待社，我方主管部門也有初步歸納，有10、20項要談以及安排。

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

談到陸方有意先讓兩岸旅遊恢復正常往來，詹宏志說，「如果他們有意願，要盡早安排。」兩岸也有溝通機制，雙方開放旅行的歷史行之有年，談起來應該不會困難，速度不會太慢。

他也說，「基於事實，如果沒看到對方有意願，透過既有的機制，把問題解決，老實講我也沒有辦法回答，（開放）時間會坐落在哪裡。」

至於大陸是團客先來或自由行、小三通先行？詹志宏說，「一切都要通過既有機制，不是放話來務實商量解決。」

由於台灣政府也禁止團客赴大陸旅遊，陸委會避重就輕沒有回應。詹志宏強調，沒有限制國人到大陸旅遊，並且指出，「中國現在沒有意願透過既有的協議來溝通協商。」還是會朝著健康有序的方向來推動兩岸交流，但（開放）速度因為現實問題，無法全面掌握實現。



