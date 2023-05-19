快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元案越演越烈，前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下。陳歐珀19日中午出面鞠躬道歉，他表示，自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受他的一些贊助，但自己絕無跟詐騙集團掛勾。

▲▼被控與im.B詐騙集團往來密切，陳歐珀為遭矇騙、識人不明鞠躬道歉。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

陳歐珀表示，自己稍早將自陳書送交中央黨部說明案情，他絕對沒有像黃國昌所指控、跟詐騙集團掛勾，這絕非事實，還原事情根本，曾國緯先生多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，許多人被他假身份蒙在鼓裡，而他識人不明、交友不慎，跟社會大眾深深一鞠躬道歉。

陳歐珀指出，在不知情狀況下，他接受曾國緯的一些贊助，自己願意全數捐出作為詐欺受害人補償基金，但絕無跟詐騙集團掛勾，也沒參加過曾國緯詐騙集團說明會或是跟他有任何資金往來。

陳歐珀表示，自陳書內容，主要解釋羅東後援會跟汽車使用情形，自己女兒跟陳姓支持者女兒跟張淑芬女士合資，一人出1、200萬左右，還有貸款2千多萬，目前房子正在出租狀態，相關金流都可以查證，絕無不法，這個事件他也深切檢討，台灣詐騙太多，很多政商名流跟檢警調都受騙。

至於座車問題，陳歐珀指出，座車本來選舉完要歸還，對方說車子用不到，有需要就拿去用，上個月發現這個新聞之後，才知道糟糕，這有詐騙前科，就歸還了，上個月就沒在使用了。