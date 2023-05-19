快訊／涉入im.B詐騙案風暴　陳歐珀：若我有參與詐騙就退選

記者杜冠霖／台北報導

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下。民進黨內跟在野黨都有呼籲陳歐珀退選聲音。對此，陳19日出面鞠躬道歉，並還原事件始末。對於要求退選聲浪。陳歐珀表示，有聽到這個聲音，如果他有參與詐騙退選沒問題。

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者陳煥丞攝）



陳歐珀表示，自己稍早將自陳書送交中央黨部說明案情，強調他絕對沒有像黃國昌所指控、跟詐騙集團掛勾，這絕非事實，還原事情根本，曾國緯先生多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，許多人被他假身份蒙在鼓裡，我識人不明、交友不慎，跟社會大眾深深一鞠躬道歉。

對於黨內外要求他退選聲浪，陳歐珀指出，自己有聽到這個聲音，如果他有參與詐騙退選沒問題，但不要用含沙射影方式抹煞他的人格，非常不道德。

至於曾國緯贊助的部分，陳歐珀強調會全數捐出，「準確數目還沒細算，但我會說到做到。」

陳歐珀表示，自己在宜蘭行程很滿，婚喪喜慶難免跟他碰面，去過他在五結的民宿，應該有2、3次，但沒有收過他的政治獻金。

媒體也追問，是否認爲自己也被詐騙？陳歐珀表示，這個世界詐騙行為太多，稍有不慎就會受騙，自己去年擔任司法委員會的召委，不斷呼籲政府打詐，全民一起努力，但真的是不可不慎，自己會更堅定要求政府部門跟民間一起打詐。