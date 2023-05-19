作家接誠品詐騙電話！反問1句讓對方怒掛電話　網笑：太高招

▲作家謝知橋接到詐騙集團來電，說他在誠品買書《生來憂傷》的訂單金額出了問題。（圖／翻攝自臉書「謝知喬」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日前有民眾在誠品網路書店，購買書籍《阿共打來怎麼辦》，不料卻接到「統戰市調」電話關切，引發誠品疑似用戶個資外洩疑慮。沒想到作家謝知喬也接到詐騙電話，他並分享與詐騙曲折的對話內容，把網友們全笑翻。

作家謝知喬在臉書以「終於輪到我接詐騙電話了」為題，分享接到詐騙電話的好笑經驗。謝知橋指出，當天買完書後接到電話，對方操著奇怪口音問他，「您好我這邊是誠品書局，想詢問謝知橋先生日前是不是有在我們平台購買書籍呢？」謝知喬詢問是哪本後，對方回答《生來憂傷》。

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謝知喬發現是自己的作品後，便決定整整詐團，於是回答「那沒錯，我有購買，那本書很棒」，對方解釋因系統遭到駭客攻擊，誤把訂單刷成一萬三千多，並要求謝知喬聯繫銀行及時取消。

隨後謝知喬接到自稱「誠品主任」的人來電，他問對方「請問作者是誰呢？」男子回答「是謝知喬」。他再問「那你手上有我的顧客資料嗎？」對方回答「有的」，於是謝知喬問「可以念一下我的名字嗎？」結果這個騙子似乎知道自己白忙了一場，沉默幾秒後怒掛電話，讓謝知橋大感惋惜「X～念一下嘛！就差一點點了！」

貼文一出惹笑不少人，網友直呼太高招，「作者本人聽到一大筆訂單應該是很高興？」、「笑死但是誠品的資安真的也很糟糕耶」、「會不會主任掛完電話之後被電擊懲罰嗚嗚（受困柬埔寨中」、「詐騙遇到作者本人，可以買樂透了吧」、「我有看我覺得那本書很棒，無情業配」。

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