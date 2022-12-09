狂收加LINE投資！iPhone「靠3招全擋掉」　官方認證：無法開啟連結

▲iPhone狂收詐騙簡訊，快把iMessage功能關閉。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

手機狂跳出詐騙簡訊，像是常見的「有事急找加LINE」、投資、貸款、包裹查收，以及領取防疫補助款等，若不小心按到網址連結秒掉入陷阱。對此，使用iPhone的人，趕緊把iMessage關閉；而安卓（Android）用戶可點選「啟用垃圾訊息阻擋功能」，如此一來就能阻絕詐騙簡訊。

詐騙無所不在，YouTube頻道「MyGoPen」製作出台語版本，來教學長輩們「簡單關閉iPhone的iMessage」功能，3步驟就可完成，打開設定→訊息→將iMessage關閉（綠色拉調往左，轉為灰色就代表關閉成功）。

值得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

▲關閉iMessage功能。（圖／記者劉維榛攝）



另外，有達人也傳授果粉2招防範詐騙，首先是關閉電子郵件信箱接收iMessage，路徑為設定→訊息→傳送與接受→在上方「接收與回覆iMessage」區域，把郵件前方的「取消勾選」。

▲Mail前方的勾勾取消即可。（圖／記者劉維榛攝）



第2招開啟過濾訊息，果粉使用iMessage時，可過濾未知寄件人傳來的訊息，且不會收到相關通知。路徑為設定→訊息→「未知與垃圾訊息」→「過濾未知的寄件人」。但蘋果官方提醒，用戶無法打開未知寄件人訊息中的任何連結，直到用戶將該寄件人加入聯絡人，或是回覆其訊息。

▲開啟過濾未知的寄件人選項。（圖／記者劉維榛攝）



至於到安卓（Android）用戶部分，警政署積極宣導指出，用戶先打開訊息→點擊右上角的設定→垃圾訊息阻擋→啟用垃圾訊息阻擋功能，即可完成。

165全民防騙網也頻頻呼籲，「標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明、獲利率顯不合理」的情形，千萬不要輕信，還有陌生人介紹的來路不明投資管道，也務必小心求證，才是防詐騙的不二法門。

▼安卓阻擋垃圾訊息，簡單4步驟阻擋。（圖／翻攝165全民防騙網）

