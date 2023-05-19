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百年最大洪災！義大利北部「280起山崩」至少13死　空拍慘況曝

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲ 空拍可見暴雨後的艾米利亞-羅曼尼亞變成水鄉澤國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利遭遇百年來最嚴重洪災，北部大區艾米利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）截至18日晚間已有13人喪命，23條河流潰堤，發生280起山崩，吞噬41座城鎮，估計有多達2萬人失去家園。為營救受困的長者和身障人士，救難人員冒著大雨徹夜工作。

根據《衛報》，這起洪災至今造成13人死亡，包括費利-切塞納省一對被困在家中的老夫婦，鄰居聽見呼救聲後試圖營救但沒能成功；一名80歲老人到地窖拿取物品時不幸淹死；經營草藥公司的曼努茲夫婦（Sauro and Marinella Maraldi）在家中田地裡被淹沒。

70歲的馬拉爾第（Maraldi）被河水捲入，遺體沖到近20公里外，在亞得里亞海沿岸海灘上被發現；一名76歲男子在自家花園遭山崩波及而死，另有一名43歲男子在家中試圖抽水時跌落水井身亡。

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲ 北部地區災情嚴重，出動直升機救援。（圖／路透）

除艾米利亞-羅曼尼亞以外，中部大區馬爾凱（Marche）也有部分地區因暴雨、洪水和山崩受災嚴重，消防人員已經進行2000次救援行動。

重災區法恩扎（Faenza）一家養老院一度有多人受困，民眾報警求助，「我鄰居都是老年人，一個有阿茲海默症，他們無法自行離開，需要有人幫忙，這裡太多泥巴了。」所幸逃到屋頂的40名長者及家人都被以直升機救出，志工受訪透露，他們在傾盆大雨中搜救一整夜，「水有40公分高，但大雨一直下到早上6點，讓情況變得更糟。」

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲ 救難人員在洪水和泥濘中搜救，災民暫時安置於避難所。（圖／路透）

同樣遭受重創的切塞納（Cesena）18日下午情況稍有好轉，淹水區域沒有持續擴大，當局正努力清理街道，但令人擔憂的是發生山崩的地區，仍有許多人失聯，手機沒有訊號，也沒有糧食。

艾米利亞-羅曼尼亞首長博納齊尼（Stefano Bonaccin）受訪提及2012年造成28人死亡的地震，稱這場洪災相較之下「從數量來說損失較小，但會達到數十億歐元」，「我們會重建一切，就像地震過後一樣。」

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲▼ 義大利北部遭受百年最大洪災。（圖／路透）

▲ 洪水消退後街上滿滿泥濘，路上出現魚屍，車輛卡在柵欄上。（圖／路透）

氣象專家協會Ampro主席蘭迪（Pierluigi Randi）指出，這是義大利百年來最嚴重洪災，「我們需要做好準備，這是氣候危機。」

事實上，艾米利亞-羅曼尼亞及馬爾凱部分地區月初才發生2死洪災，2周內灌進6個月降雨量。但在洪災以前，義大利北部地區苦於乾旱，土地乾涸，吸水能力下降。

義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）會長梅爾卡利（Luca Mercalli）指出，「5月2日發生的洪災事件可能是百年一遇，但15天後又發生一次。同一個地區在這麼短時間內發生2次強降雨，非常令人驚訝。」

環保團體Legambiente數據顯示，去年是義大利有紀錄以來最炎熱的一年，發生310起極端天氣事件，造成29人死亡。馬爾凱去年9月有13人死於洪災，伊斯基亞島（Ischia）去年11月的山崩則導致12人死亡。

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