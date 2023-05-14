　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳義大利暫停核發中國簽證　義國使館否認

▲▼義大利使館否認暫停核發中國簽證。（圖／翻攝自Facebook／中華人民共和國駐義大利大使館）

▲義大利使館否認暫停核發中國簽證。（圖／翻攝自Facebook／中華人民共和國駐義大利大使館）

中央社

義大利駐中國大使館13日發文表示，使館以及義大利駐中各總領事館正常接收中國公民個人和團體義大利簽證，「在過去幾個小時內流傳的有關中國旅遊團簽證的消息是毫無根據的。」

義國駐中使館透過微信公眾號發文表示，ADS團隊旅遊簽證「即將恢復」，獲授權的中國旅行社的註冊工作正在進行中。

ADS團隊旅遊簽證僅限於在被批准的一個國家內旅遊，不可簽轉、不可延期，且必須團進團出。

美國邊境近期出現中國偷渡潮，中國社群昨天盛傳，多家中國的旅行社近來相繼通報，義大利領事館突然暫停ADS旅遊團簽。多名知情人士稱，可能與近期有個溫州旅遊團逾期滯留義國有關，不歸的人數版本很多，介於40至400人之間。

義大利是溫州人移民歐洲的主要國家，當地溫州僑民超過30萬人。

▲▼義大利使館否認暫停核發中國簽證。（圖／翻攝自微博／義大利駐華使館）

據陸媒潮新聞報導，溫州市旅行社協會副會長金占表示，11日中午緊急召集溫州地區所有具備出境資質的旅遊社瞭解情況。截止目前，溫州各大旅行社並沒有發生遊客滯留歐洲情況。

金占並稱，溫州目前僅有一個由旅行社組織前往義大利的團隊，是4月初有17個學生代表中國去參加青少年足球賽；本地最早前往義大利的旅遊團計畫在6月份出行，現在還沒有辦理簽證。

據界面新聞報導，義大利簽證服務熱線客服表示，目前ADS旅遊團簽尚未開放。近日確實收到通知，上海領區因預約人數過多暫停辦理，北京和重慶領區仍可正常申辦，各個領區的個人旅遊簽證及其他簽證仍可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。

據環球網報導，義大利是疫情前陸客赴歐洲旅遊的主要目的地之一。根據義大利國家統計局的數據，2019年共接待中國遊客535.6萬人次。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
蘋果新品「爆料客」抓到了！
7原因害身體「慢性發炎」！　醫揭症狀：常以為隔天就好
王思佳驗包結果出爐！「曬購買證明」淚崩
整條巷子不見了！信義區天坑「至少長20m」　高空恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳義大利暫停核發中國簽證　義國使館否認

哥倫比亞海軍攔截最大「運毒潛艇」 查獲3噸古柯鹼

烏東城市巴赫姆特持續交戰　俄烏各自宣稱有斬獲

蘋果新品「爆料客」抓到了！　公司一招揪出內鬼

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷！屋主聞惡臭嚇壞報警

比基尼妹泡海水聊天「腰突劇痛」竟是鯊魚啃咬　她滿身血狂求救

澤倫斯基抵達羅馬　將會見教宗方濟各、義大利總理梅洛尼

製鞋龍頭寶成「越南廠」擬裁員約5700人　2月才辭退逾2000員工

最美風景在韓國！俄籍正妹遺失錢包　年輕女警熱心協助尋回7萬元

泰國情侶太猴急「上班躲倉庫做愛」　慘被工廠女同事偷拍PO網

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

信義區「地基坍塌」！房屋有倒塌危機　仍有住戶受困

傳義大利暫停核發中國簽證　義國使館否認

哥倫比亞海軍攔截最大「運毒潛艇」 查獲3噸古柯鹼

烏東城市巴赫姆特持續交戰　俄烏各自宣稱有斬獲

蘋果新品「爆料客」抓到了！　公司一招揪出內鬼

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷！屋主聞惡臭嚇壞報警

比基尼妹泡海水聊天「腰突劇痛」竟是鯊魚啃咬　她滿身血狂求救

澤倫斯基抵達羅馬　將會見教宗方濟各、義大利總理梅洛尼

製鞋龍頭寶成「越南廠」擬裁員約5700人　2月才辭退逾2000員工

最美風景在韓國！俄籍正妹遺失錢包　年輕女警熱心協助尋回7萬元

泰國情侶太猴急「上班躲倉庫做愛」　慘被工廠女同事偷拍PO網

信義天坑深夜填平了！現場搶修畫面曝光

為什麼「百貨公司1樓」沒廁所　業者曝真相

4年前致命縱火案...釀36死「京都動畫縱火殺人事件」9月將展開初審

藍營高雄黨部主委羅世雄請辭！上任剛滿3個月：當了聽話的孩子

王思佳痛哭面對假包事件　李怡貞連6問網友：她有誠心在面對爭議

傳義大利暫停核發中國簽證　義國使館否認

「信義區天坑」蔣萬安做出4點指示　建管處曝補強進度

桃園明「大停水」！12區304里受影響　最長停39小時

縣城隍爺大駕衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示：陰魂會離不開

跟小甜甜緣盡！　謝忻「刪光共同群組」：無法再當朋友

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

國際熱門新聞

女子遭性侵殺害棄屍後巷！遺體沒穿內衣褲

泰國情侶「上班躲倉庫做愛」遭同事偷拍PO網

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

蘋果新品爆料客抓到了！　一招揪出內鬼

比基尼妹泡海水「腰突劇痛」被鯊魚啃咬滿身血

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

哥倫比亞攔截最大「運毒潛艇」

砸近40萬體驗第一次　殘疾女羞曝初夜

烏東城市持續交戰　俄烏各自宣稱有斬獲

消防爸假日衝命案現場　發現死者是21歲女兒

義大利使館否認暫停核發中國簽證

日旅館曝奧客「偷備品手法」！還有人搬走電視

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

更多熱門

相關新聞

教宗方濟各：有錢人才養得起小孩

教宗方濟各：有錢人才養得起小孩

天主教教宗方濟各（Pope Francis）12日表示，在義大利建立家庭正成為「難事」，只有富人才能負擔得起。他警告「無情」的自由市場環境讓年輕人無法養兒育女。

波蘭44歲市長出訪義大利　飯店4樓窗台墜落身亡

波蘭44歲市長出訪義大利　飯店4樓窗台墜落身亡

「黑手黨少爺」遭當街槍擊慘死！

「黑手黨少爺」遭當街槍擊慘死！

義大利不續簽一帶一路　考量台灣與美國

義大利不續簽一帶一路　考量台灣與美國

麥卡錫訪義　商討印太地區與台灣議題

麥卡錫訪義　商討印太地區與台灣議題

關鍵字：

義大利簽證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／王思佳直播哭到說不出話

女子遭性侵殺害棄屍後巷！遺體沒穿內衣褲

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

泰國情侶「上班躲倉庫做愛」遭同事偷拍PO網

韓女星在自宅身亡　享年30歲「現場發現遺書」

「挖呀挖正妹老師」爆紅醜聞纏身　首發5點澄清

跟小甜甜緣盡！謝忻「刪光共同群組」

面試一半公司突倒閉！OPPO旗下哲庫科技宣布解散

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

小甜甜承認說謊！

蘋果新品爆料客抓到了！　一招揪出內鬼

沒做愛也會得性病！醫警告「上公廁」恐中鏢　

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面