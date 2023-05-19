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美國準備「給烏克蘭F-16戰機」　已向盟國發出重要訊號

▲▼F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲內部消息指出，美國準備同意向烏克蘭提供美製F-16戰機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭以來，美國不願軍援烏克蘭戰鬥機，然而，荷蘭已經表明願意向烏克蘭出口部分美製F-16戰機，但因涉及美軍敏感技術，第三方轉移必須經美國批准。熟知內部消息的人士表示，由於白宮受到國會與西方盟國愈發重大的壓力，拜登政府最近幾周已經向歐洲盟友發出訊號，將允許他們出口F-16戰機至烏克蘭。

根據美媒CNN報導， 雖然美國目前仍不願意向基輔運送任何一架美軍F-16戰機，但美國官員表示，如果其他盟國決定提供自家戰機給烏克蘭，拜登政府也準備批准出口轉讓。不過，官員們也表示，目前並未注意到有任何盟國正式向美國提出出口F-16的請求，通常負責批准這類第三方轉移文件的國務院官員也尚未接獲相關工作。

報導稱，幾個少數歐洲國家擁有美製F-16戰機，其中荷蘭已表態願意出口部分戰機。白宮國安會戰略溝通發言人柯比（John Kirby）拒絕就向烏克蘭運送F-16的可能性發表評論，但他模糊地表示，美國對於「未來的軍事力量」與需求一直抱持著遠見，雖然F-16不列在G7峰會的議程中，但肯定會在會中討論時被提起。

美國國會也加入游說政府援烏F-16的行列，希望烏克蘭能藉此建立領空的控制權。一群跨黨派議員17日向拜登聯合致函，「我們認為向烏克蘭移交F-16戰機對支援基輔空戰能力至關重要。」部分國會職員認為，先進戰機將使烏軍更容易瞄準俄羅斯飛機，而不必耗費昂貴的、被設計用來攔截彈道飛彈的「愛國者」飛彈。官員們表示，此事估計將在7月份立陶宛的下屆北約（NATO）峰會上成為討論主題。

另一個懸而未決的問題是，烏克蘭的飛行員會在哪裡接受F-16訓練。英國首相蘇納克的發言人近日曾說，英國與荷蘭正在尋求成立一個「國際聯盟」，不但要為烏克蘭採購噴氣式飛機，還能訓練烏克蘭人駕駛先進的第四代戰機。

2名烏克蘭飛行員今年3月曾到美國亞利桑那州土森空軍基地接受訓練，美軍用飛行模擬器評估他們的技能，並衡量他們需要多少時間來學習駕駛美製軍機。但一名美國國防官員向CNN表示，儘管國會編列了此類訓練的2023年預算，但目前當局尚無擴大訓練的計畫，其他盟國或是製造商洛克希德•馬丁都能為烏克蘭飛行員進行培訓，但相關安排可能仍需要美國在一定程度上的參與。

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