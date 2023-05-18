間諜氣球風波已過！　CNN：華府擬安排「數名高官」訪中

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國間諜氣球事件過後，美中關係再度陷入緊張，美國國務卿布林肯（Jake Sullivan）甚至直接取消原訂的訪中行程。近來隨著風頭過去，多名美方官員透露，拜登政府未來數個月內將安排多位高階官員訪中，尋求雙方在重大議題上能重新接觸。

根據CNN報導，多名美方官員透露，拜登政府計畫在未來數個月內安排多名高階官員前往北京，包含布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和氣候特使凱瑞（John Kerry），但目前尚不清楚出訪的順序。

間諜氣球事件發生後，布林肯和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾和中國官員會晤，但華府認為，高調訪問北京並討論實質問題，對於處理美中關係至關重要；自拜登上任兩年多以來，沒有任何內閣成員訪問過中國。

知情人士透露，美國國務院官員正在提案，布林肯可能是第一位訪問北京的政府官員；他們認為，對布林肯來說，重要的是解決他在今年初取消訪問時，與中國正在討論的一系列問題，包含烏俄戰爭、中國鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）前驅化合物的流通、台海局勢以及美國人因不當行為遭拘留中國等。

官員指出，目前還沒有討論到布林肯可能訪問的具體時間，但也有消息透露，雷蒙多和葉倫可能會先於布林肯訪問北京。