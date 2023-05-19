G7廣島峰會開幕！　領袖首度共訪「原爆資料館」

▲G7廣島峰會19日正式登場，領袖將會同訪廣島原爆資料館。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

G7峰會19日至21日在廣島正式登場，日本首相岸田文雄帶領各國領袖共同參訪廣島和平紀念公園以及廣島和平紀念資料館（原爆資料館），而這也是G7領袖首次共同造訪原爆資料館。岸田18日晚間向記者強調，正因為此次峰會在原爆地廣島舉辦，因此會藉此向G7領袖分享「零核武世界」的目標。此次是日本自2016年伊勢志摩峰會以來，時隔7年再度主辦G7峰會。

根據《產經新聞》報導，G7成員國中目前有3個國家持有核武，分別是美國、英國以及法國，而這也是G7領袖首次共同參觀原爆資料館。岸田文雄19日將會在廣島和平公園迎接其他領袖，參觀行程結束後，一行人會在廣島市共進午餐，並同時商談世界經濟、人工智慧以及烏克蘭情勢等議題。

烏克蘭總統澤倫斯基原訂19日要透過線上形式參與會談，然而由於國內情勢變化，將改為21日才能進行商討。19日則暫時由G7各國領袖進行協商，內容除了談及對烏支援外，還會協議加強對俄制裁。

各國領袖也會在共進晚餐時協商包含核裁軍在內的外交暨安全保障，屆時中國、北韓以及印太平洋地區會成為議題主軸。

20日的會議還會邀請印度與巴西出席，而21日則會發表聯合聲明，內容預計提及反對任何形式的核威脅以及在全球任何場所企圖改變領域的一切嘗試。

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