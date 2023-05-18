比基尼妹沙灘被拍喊告　IG曝光曾偷拍外國半裸帥哥「啊真香」

▲比基尼示意圖，圖與本文無關。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名女遊客日前穿著比基尼泳衣，在威尼斯沙灘戲水時發現被一名男子拿單眼相機拍照，因此感到不舒服，花近5小時找到對方的住處後報警。對此，有網友發現，比基尼女在個人IG曾PO出偷拍外國半裸帥哥的照片說「啊！真香！」。

回顧此案，比基尼女12日晚間9時30分報案表示，她同日下午4時30分在小琉球的威尼斯沙灘被陌生男子拍照。對此，警方追查後，男攝影師提供拍攝的11張照片，發現照片都是未針對私密處特寫拍攝，也都是背影無露臉，因此不裁罰也不送辦。

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▲比基尼妹發IG尋找攝影師。（圖／翻攝Dcard）



此外，比基尼女12日也透過IG發文尋找攝影師，強調「我在那邊被偷拍趙，需要有人出來指認，麻煩大家幫我轉發或是私訊我」，因此有熱心網友截圖轉至Dcard，引起討論。

然而有網友進入女子的IG才發現，女子的限時動態精選中，兩度偷拍外國的男子，一張為許多男生裸上半身運動，另一張則為一名外國帥哥講電話的照片，兩張照片分別被女子標記，「啊！真香！」「X！真香！」。

網友看完紛紛留言，「笑死，雙標」、「尷尬了」、「笑死真的雙標，最看不慣這種人」、「所以外國男生裸上半身運動就可以偷拍別人？那她怎麼沒考慮過被拍的國外男生的感受？男拍女就性騷擾噁心，女拍男就真香。真的是性別正確欸」、「欸，人家是女生欸」。據悉，比基尼女事後立刻將限時動態刪除，隨後又將個人IG關閉。

▼網友發現比基尼妹曾偷拍外國半裸帥哥。（圖／翻攝Dcard）

