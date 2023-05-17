男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍！法官說看不出來

▲小玉發現男友偷拍與自己的嘿咻照，還PO上網路，不滿自己身體全遭看光怒告男友。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名劉姓男子在Twitter上PO出一張男女正在從背後「連結」的照片，寫著「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」，分享給不特定網友看，女友小玉（化名）發現該張照片雖然沒露出臉，但一眼就認出那是自己的身體，又氣又傻眼，怒告男友在嘿咻的時候偷拍並散佈上網。法官審後認為，單從照片無法確認影中女子就是小玉，偷拍部分無罪，而依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處劉男有期徒刑8月。

根據判決，小玉指控劉姓男友趁兩人嘿咻時，偷拍她的身體入鏡，還將連結照PO上網，讓網友將她的身體看光光，她甚至明確指認這照片是在2021年8月30日當天被偷拍，她說當天休假整天與男友在一起，「照片裡床單花色一樣，都是我買的。我覺得自己的身體自己清楚，雖然沒有露臉，但我自己的身體我看得出來，所以我可以確認那個人就是我。」

但劉男供稱，照片中的女子是其他人，並且有獲得對方同意才拍攝，他向小玉澄清「你自己也知道我會跟別的女生有性關係、也知道我帶別人回家」，強調並沒有偷拍小玉。

法官審後認為，從照片來看無法確認畫面中女子是小玉，也無從考證是否遭到偷拍，就在網路PO性愛照部分，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處劉男有期徒刑8月，偷拍部分無罪，仍可上訴。