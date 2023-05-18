新加坡再處死毒犯　3周內第2次！人權團體：上訴被駁連聽證會都沒開

▲新加坡再次「處決毒犯」，3周內第2次。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

新加坡17日在樟宜監獄對一名毒販執行死刑，死者為一名37歲馬來族新加坡人，被指控2019年販運1.5公斤大麻而被判處死刑，這次也是該國3周內第2次執行死刑，事件再度引發國際社會對新加坡死刑制度的關注。

綜合外媒報導，被執行死刑的男子為37歲馬來族新加坡人，他被指控2019年販運1.5公斤大麻而被定罪，由於男子的家屬要求保護隱私，因此政府並未公布男子姓名。根據新加坡法律，民眾販賣超過500克的大麻，得被判處死刑。

新加坡人權團體Transformative Justice Collective成員安娜瑪萊（Kokila Annamalai）表示，她曾申請上訴，要求暫停執行死刑，原因是DNA和指紋證據顯示，當事人僅持有更少數量的毒品，不足1.5公斤，但被法院直接駁回，甚至沒召開聽證會。

新加坡肅毒局在一份聲明中強調，當事人已經獲得充分的正當法律程序，且整個過程都可以接觸到律師，強調從審判到執行，一切程序均合法。儘管國際社會都在推動廢除或減少死刑，新加坡政府仍堅持死刑是對販毒行為最有效的嚇阻手段。

新加坡2020年、2021年一度中斷執行死刑，不過2022年3月起開始恢復執行，至今已經有13名死囚被絞死，且罪名都與毒品有關。

國際特赦組織（Amnesty International）調查，除了新加坡以外，印尼2022年也執行了112次與毒品有關的死刑。相較之下，泰國已將大麻合法化，馬來西亞也終止部分重罪的強制性死刑。