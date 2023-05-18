血洗康建奪4命！李鴻淵10罪「判3死刑」　牛樟芝之父獨活現況曝光

▲南投康建生技槍擊4死案，警方拘捕凶嫌畫面 。（資料圖／記者鄧木卿翻攝）

記者高堂堯、許權毅、戴若涵／南投報導

南投康建生技公司2022年7月14日發生奪命槍案！前員工李鴻淵對5人行刑式槍決，僅「牛樟芝之父」賴敏男幸運存活，而李鴻淵落網時，還頻頻表示自己「甘願了」，一審今日宣判，李鴻淵遭判3個死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

回顧案情，李鴻淵8年前在康建任職時，因與洪姓女課長發生爭執，某天下班時洪女突遭不明人士持鐵棒打的半死，懷疑是李所為提告，但李因有不在場證明，判處無罪，而李因此記恨8年，決心報復。

懷恨在心的李鴻淵2022年7月14日攜帶3把槍枝、百發子彈與5副手銬到康建，先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

案發後李鴻淵展開逃亡，還故意製造多處斷點，企圖躲避警方查緝，警方逐一調閱路上監視器進行對比，並鎖定某養生館後，立即調派警力前往攻堅，最終在5樓夾層裡發現躲著的李鴻淵。

李鴻淵當時見到警方絲毫沒有緊張，還淡定表示自己「甘願了」、「這麼多人，我好榮幸」，數度揮手證明手上無槍械，被警方上銬帶出時還中氣十足向在場媒體喊「大家好」、「我有深仇大恨！」行徑讓人相當傻眼。

▲警方起獲李鴻淵攜帶的槍枝等用具。（圖／ETtoday資料照）

南投地方法院指出，李鴻淵首度持槍殺害賴鋕卿後，又在同日短時間、近距離射擊劉慶彬、賴彥妤、張嘉琦的頭部，這些人幾乎沒有倖存的機會，這部分均量處死刑；而賴鋕卿部分，李鴻淵不認識對方，僅因偶然撞見對方，就剝奪對方行動自由，並朝人頭部射擊，因此量處無期徒刑。

法院表示，李鴻淵案發當天已經殺害多人，又再近距離槍殺賴敏男，導致對方身體受有嚴重傷害，產生器質性腦症候群、嚴重認知功能障礙、口語理解障礙等後遺症，審酌他坦承犯行，此部分量刑13年。

法院最後依照2個非法持有非制式手槍罪，分別判處有期徒刑6年、8年，併科罰金15、25萬元；再依3個殺人罪判處3個死刑，褫奪公權終身，1個殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；另依照1個殺人未遂罪，判處有期徒刑13年，2個剝奪他人行動自由罪分處有期徒刑1年、7月，1個攜帶凶器竊盜罪處有期徒刑7月。合併應執行死刑，併科罰金35萬元，若易服勞役，以1千元折算1日，褫奪公權終身。

▲李鴻淵一審被判處3個死刑。（圖／記者許權毅攝）