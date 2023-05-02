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西門町雙屍命案兇手逃死定讞　死者母罵「廢死集團贏了！」

▲死者蔡鎧陽母親痛批死刑不執行。（圖／記者吳銘峯攝）

▲死者蔡鎧陽母親罵「廢死集團贏了！」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

西門町峨嵋停車場2015年發生雙屍命案，2名販毒集團小弟槍殺後被堆疊在汽車後座。兇手陳福祥歷經五次判處死刑後，最高法院2日自為判決將他判處無期徒刑定讞。對於陳福祥逃死，死者母親接受媒體採訪時，大罵「蔡英文政府及廢死集團贏了」，她不能接受這個結果。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）找上自稱有K他命的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定成交。案發當天上午進行交易，陳福祥命2人將車開進人跡罕至的西門町峨嵋停車場6樓。車輛停妥後，陳男先支開其中一人，並槍殺在場的一人；等另一人返回後，又冷血槍殺對方，整個犯案過程不過3分鐘。

陳男將2人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，隨即搭計程車逃逸並取走440萬現金後逃亡。警方發布通緝，順利逮捕陳福祥，檢方以殺人罪嫌提起公訴。法院審理後，一審、二審、更一審、更二審、更三審，總計5次將陳福祥判處死刑。但最高法院在2日自為判決，改判陳福祥無期徒刑定讞。

死者蔡鎧陽母親2日稍晚接受電子媒體採訪，她憤怒的表示，這是「蔡英文政府及廢死集團贏了」，她不能接受這個結果。而她先前開庭時也多次到庭，也曾當庭大罵「不要以為今天的法律是廢死」、「你怎麼不去死啊！」，之後也多次批評蔡英文政府的司法改革，判處死刑沒有用，因為根本不執行死刑。另外本案被害人家屬也起訴求償，一審判決陳福祥賠償3836萬元，陳男未上訴而確定。

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