輔大女遭拘提！車禍受傷索賠250萬　撂男友校園談判打傷男同學

▲輔仁大學驚傳暴力事件。（圖／輔大提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市私立輔大一名男學生日前開車載女同學時，發生交通事故，導致女同學頸椎受傷，要求賠償250萬元，女同學找來男友及2友人開車進入校園，約男同學談判，但女方卻拿不出診斷書證明，加上求償金額過高，協商破裂，男同學當場遭棍棒、安全帽痛毆，警方獲報逮捕女同學及男友，訊後依恐嚇、傷害移送偵辦。

警方表示，20歲蔣男與20歲黃女是輔大同學，3月23日他開車載著黃女，行經台北市士林區時發生交通事故，造成黃女受傷，事後黃女以頸椎受傷、父母名義為由，向蔣男索賠250萬，雙方相約在輔大校園談判。

▼警方在新店逮捕蕭姓男子及黃女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日晚間8時許，黃女找來21歲蕭姓男友，及曾、郭2名友人，同坐一車進入輔大校園，到進修部涼亭碰面，蔣男也找來22歲陳姓及21歲張姓男同學陪同，但黃女連醫生診斷證明書都沒有，僅口頭說她頸椎受傷，還搬出父母名義，要求250萬賠償金。

蔣男認為金額過高又無證明，雙方協商破裂，蕭姓男友與曾、郭2人突然暴怒，嗆最近火紅幫派「我認識弘仁會！」，隨後3人持棍棒及安全帽痛毆蔣男，陳、張2名同學混亂中將他拉離現場，但仍造成蔣男身上多處擦挫傷，4人氣憤駕車離去。

事發後，蔣男到轄區派出所報案，對黃女等4人提告傷害、恐嚇等罪。昨（16日），警方持拘票到新店逮捕黃女、蕭男等2人，訊後依法移送新北地檢署偵辦，警方調查曾、郭2友人並無幫派註記，將儘速逮捕2人到案。

▼警方在新店逮捕蕭姓男子及黃女，訊後依傷害、恐嚇將2人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）