　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回娘家過節「老公跟妹妹同床睡覺」！人妻見她怪癖嘆：好難接受

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲小姑沒辦法自己睡覺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人睡覺都有不同習慣。一名人妻透露，小姑從小就不喜歡一個人睡覺，所以經常會找她老公一起睡，直到對方交男友後次數才減少。不過近來因為男友要回家過節，所以小姑又跑來和老公一起睡覺，讓有潔癖的她無法接受，但又擔心馬上洗被單會被講話，因此感到相當困擾。

原PO在Dcard發文表示，小姑從以前就有一個很奇怪的習慣，就是沒辦法一個人睡覺，常常要找她老公一起睡才行，她在婚前也知道這件事。所幸小姑後來交了男友，就沒有再提出和她老公一起睡的要求，對他們生活也不構成問題，因此她沒將此事放在心上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料和老公結婚後，小姑的這個怪癖卻為她帶來困擾，因為她和老公平時過年過節都是分開度過，今年過母親節的時候，她獨自回娘家，而小姑男友也回老家過節了，結果小姑就要求晚上要和她老公一起睡覺，「變成我小姑躺在我平常睡的位置」。但因為她有潔癖，無法接受別人躺過的位置，卻又擔心如果回來後馬上洗被單，似乎很針對小姑，因此不知道該怎麼辦。

▲▼換床單。（圖／CFP）

▲原PO對床有潔癖。（示意圖／CFP）

不少人看到後建議，「你小姑為什麼不躺你老公睡的位置」、「建議直接洗甚至直接討論，早黑早享受…如果以後常常這樣都要自己委屈？」、「你真的不用想那麼多，很少人會在意別人何時洗床單吧」、「無法接受別人躺我床，誰都一樣」、「直接洗沒關係，有問就說不小心打翻飲料在床上」、「都已經結婚了，可以請老公跟小姑溝通，請她尊重你們倆夫妻的私人空間跟生活」。

原PO事後指出，已經和老公溝通過了，但對方也很無奈，且對這種狀況無能為力，因為婆家人都很寵愛小姑，她也擔心自己態度強硬，換她變成惡媳婦，所以目前只能選擇容忍並自我調整，以後應該會讓老公睡自己的位置。她也透露床單被小姑睡完之後，就立刻換下來了，且在隔天拿去清洗。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
侯友宜出席新北警界活動　現場放「友宜歌」警察嗨搶合照
快訊／戴維斯遭控家暴被逮　最新聲明！
黃志瑋熊抱小隻女被拍　發文揭她身分
未婚夫竟是女兒身！　她交往2年「以為在跟男的愛愛」
快訊／華山幫少年19槍轟弘仁會！　警逮幕後主使
明變天　雨勢最猛時段出爐！
她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回娘家過節「老公跟妹妹同床睡覺」！人妻見她怪癖嘆：好難接受

2款藥有短缺疑慮！食藥署核准軟便劑氧化鎂專案製造　月供應4千萬錠

4星座偏財旺運！5、6月人品大爆發　專家：容易中大獎！

準備發大財！專家點名「4星座」偏財運旺　有望中頭獎

女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

「5星座」2023下半年感情運超旺！天蠍魅力爆棚　這類人有望結婚

再生醫療雙法草案暫緩審議！挨批為廠商開後門　衛福部：會加強溝通

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

致命吸引力！3星座容易讓人「一秒心動」

韓國扁筷超難用！他吃韓式烤肉火大　「特殊設計2原因」曝光

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

回娘家過節「老公跟妹妹同床睡覺」！人妻見她怪癖嘆：好難接受

2款藥有短缺疑慮！食藥署核准軟便劑氧化鎂專案製造　月供應4千萬錠

4星座偏財旺運！5、6月人品大爆發　專家：容易中大獎！

準備發大財！專家點名「4星座」偏財運旺　有望中頭獎

女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

「5星座」2023下半年感情運超旺！天蠍魅力爆棚　這類人有望結婚

再生醫療雙法草案暫緩審議！挨批為廠商開後門　衛福部：會加強溝通

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

致命吸引力！3星座容易讓人「一秒心動」

韓國扁筷超難用！他吃韓式烤肉火大　「特殊設計2原因」曝光

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

東奧拳擊教練涉性騷選手　體育署：暫時停職

岳政華、詹子賢同局開轟　中信4比2領先富邦

第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」

Stray Kids方燦IG道歉了！直播言論「害後輩被出征」：沒指特定藝人

快訊／戴維斯觸犯家暴被逮最新聲明　將爭取不起訴捍衛清白

女生「月經有血塊」2原因曝！　合併5現象小心了

林襄160公分「驚人體重」曝光！　韓國狂吃回台灣…又瘦1公斤

不買單中信「換助」聲明　球迷進客場舉看板表達心聲

黃志瑋街頭熊抱小隻女被拍　發文揭她身份：搞得像不能有朋友

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

明變天！　「全台下最大」時間曝

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

驚見颱風排排站　今年梅雨不太妙

公審客人！咖啡廳老闆「真面目曝光」

全台雷雨！　明變天影響最劇地區曝

女童站斑馬線遭45車無視！等52秒過不了馬路

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

輪到你了！　3星座「大旺15天」

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師　護理師笑翻

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

明變天早熱晚濕　雨最猛時段出爐

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

更多熱門

相關新聞

爸媽送房給她收租！老公卻嗆1句　人妻心寒

爸媽送房給她收租！老公卻嗆1句　人妻心寒

有些父母擔心子女過得不好，會幫忙提前規劃未來。一名女網友就透露，家人怕她經營婚姻辛苦，於是過戶了一間收租房給她，但因為房子有很多事情要處理，只好請老公幫忙一些小事。沒想到對方卻反嗆「那又不是我的房子」，讓她相當心寒，想要做出反制行為，只好PO文求助。不少網友看到後紛紛給出建議。

睡不著！6大NG宵夜害你失眠

睡不著！6大NG宵夜害你失眠

「哄睡神器」一躺床小孩全睡倒！

「哄睡神器」一躺床小孩全睡倒！

鼠躺籠內沒反應　媽嚇壞吹氣淚秒收

鼠躺籠內沒反應　媽嚇壞吹氣淚秒收

醫認證「好好睡覺6功效」！熬夜人小心變胖

醫認證「好好睡覺6功效」！熬夜人小心變胖

關鍵字：

小姑老公睡覺潔癖兄妹

讀者迴響

熱門新聞

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

即／才開幕一天！台中LaLaport有人從4樓墜落

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

明變天！　「全台下最大」時間曝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

澎湖遊客「坐斷涼亭護欄」2樓墜地　5人送醫

起底張宗憲女友「嬌喘片點閱破285萬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面