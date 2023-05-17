回娘家過節「老公跟妹妹同床睡覺」！人妻見她怪癖嘆：好難接受

▲小姑沒辦法自己睡覺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人睡覺都有不同習慣。一名人妻透露，小姑從小就不喜歡一個人睡覺，所以經常會找她老公一起睡，直到對方交男友後次數才減少。不過近來因為男友要回家過節，所以小姑又跑來和老公一起睡覺，讓有潔癖的她無法接受，但又擔心馬上洗被單會被講話，因此感到相當困擾。

原PO在Dcard發文表示，小姑從以前就有一個很奇怪的習慣，就是沒辦法一個人睡覺，常常要找她老公一起睡才行，她在婚前也知道這件事。所幸小姑後來交了男友，就沒有再提出和她老公一起睡的要求，對他們生活也不構成問題，因此她沒將此事放在心上。

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未料和老公結婚後，小姑的這個怪癖卻為她帶來困擾，因為她和老公平時過年過節都是分開度過，今年過母親節的時候，她獨自回娘家，而小姑男友也回老家過節了，結果小姑就要求晚上要和她老公一起睡覺，「變成我小姑躺在我平常睡的位置」。但因為她有潔癖，無法接受別人躺過的位置，卻又擔心如果回來後馬上洗被單，似乎很針對小姑，因此不知道該怎麼辦。

▲原PO對床有潔癖。（示意圖／CFP）

不少人看到後建議，「你小姑為什麼不躺你老公睡的位置」、「建議直接洗甚至直接討論，早黑早享受…如果以後常常這樣都要自己委屈？」、「你真的不用想那麼多，很少人會在意別人何時洗床單吧」、「無法接受別人躺我床，誰都一樣」、「直接洗沒關係，有問就說不小心打翻飲料在床上」、「都已經結婚了，可以請老公跟小姑溝通，請她尊重你們倆夫妻的私人空間跟生活」。

原PO事後指出，已經和老公溝通過了，但對方也很無奈，且對這種狀況無能為力，因為婆家人都很寵愛小姑，她也擔心自己態度強硬，換她變成惡媳婦，所以目前只能選擇容忍並自我調整，以後應該會讓老公睡自己的位置。她也透露床單被小姑睡完之後，就立刻換下來了，且在隔天拿去清洗。