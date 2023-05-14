好市多貼身衣物「尺寸差太大」！女會員試穿嘆：一下太緊一下太鬆

▲好市多有販售各種不同的商品，所需的生活用品都能一次購足。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者柯振中／綜合報導

好市多商場內商品眾多，無論是食物或生活用品都能購足。不過，一名女子日前在好市多購買私密貼身衣物，只是換了一個尺寸，落差卻相當巨大，且都不能退貨，讓她感到十分困擾。

這名女子在「COSTCO好市多 商品消費心得分享區」分享，她先前到好市多購買了某品牌的內褲，因為原先尺寸為M號至L號之間，因為怕內褲不能退貨，於是購買了L號的回家，想說這樣較為保險，沒想到完全穿不下，迫於無奈只能再選購同品牌的XL號內褲。

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試穿XL以後，女子發現太鬆，於是拿來比對，才發現2種尺寸落差巨大，也讓她十分無奈，「結果買了2盒，2盒都不能穿、也不能退…。」

▲▼女子在好市多購買貼身衣物，結果發現尺寸落差巨大。（圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



從照片當中可以看見，女子購買的2款內褲分別為L號及LX號，不過2件內褲的版型略有不同，尺寸的落差也相當巨大，試穿上確實會產生困擾。

女子的苦惱曝光以後，立即有許多會員點出關鍵原因，「妳拿的膚色L是低腰款，粉色XL是中腰款」、「低腰、中低腰不同款，當然視覺上覺得大小件差很大」、「真心希望現場可以放尺寸樣品」、「低腰款當中腰款穿，所以太小件。建議穿在適合的位子，應該是合身的。」

事後女子進行測量，發現2種尺寸內褲的腰圍大小差了12公分，讓她覺得相當不可思議，後續在其他會員的建議下，決定拿去退貨，將錢拿回來買合適尺寸的內褲。