幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

▲第一場朱郭會結束，郭台銘仍堅信國民黨會徵召自己。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨（17）日徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，儘管外傳黨主席朱立倫早已心有所屬，但其實到最後48小時，朱才透過3項標準做出決定；期間並透過2場朱郭會，順利讓鴻海創辦人郭台銘面對結果，並當面向侯致賀，至此完成第二階段泛藍整合；至於挺郭派會有失望情緒是一定的，近朱人士表示，現在有情緒性指控，儘管很多說法都與事實不符，但黨中央就是「忍辱負重」。

國民黨本次總統提名採取「三階段整合」，第一階段整合藍營、第二階段整合泛藍、第三階段整合非綠，其中第二階段是要整合侯友宜跟郭台銘。黨務高層指出，決定人選的參考指標，一開始就與郭侯2陣營溝通確認，也就是「科學數據、縣市首長意見、立委及立委參選人意見」；因此在5月15日下午的第一次朱郭會，朱立倫當面提出上述3項標準的評量結果，郭全面落後給侯。

由於3項標準都已攤牌，明眼人都知道人選是誰，但朱立倫為了團結整合，當下仍請郭提出意見、論述與願景，郭也侃侃而談，朱則頻頻點頭稱是，一談就談數個小時；期間他們找了侯友宜加入，而侯聽聞郭的談吐，也是頻頻叫好，氣氛宛如一場「主考官、競爭者都非常欣賞應徵者」的面試。過程中，朱立倫亦邀約郭台銘、侯友宜共同出席17日中常會。

▲眼見郭台銘還是不清楚意思，朱立倫二會郭台銘時態度轉為強硬。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，由於朱立倫跟侯友宜都在第一場朱郭會展現出高度「尊郭」態度，郭台銘因此反而以為出線的將會是自己。就連侯友宜隔天早上受訪，也未流露即將獲得徵召的喜悅，臉上沒有笑容、談吐格外謹慎，似乎對結果仍毫無所知。而郭台銘由於以為自己會出線，為了避免挺郭派過度施壓黨中央、刺激侯陣營，於是趕忙叫停「挺郭記者會」、「挺郭夜宴」及「挺郭群眾集會」，並邀請彰化縣議長謝典林等人於自宅相聚。謝等人事後對外稱「明天郭台銘被徵召的機率很高」，還說郭的心情看起來不擔心。

然而，這反而讓朱立倫感覺「郭董好像會錯意」；於是朱16日下午再次會晤郭台銘。據悉，朱一反前晚的低姿態，改以較為清晰明確的方式向郭表明，重點是前晚提出的3項標準，而3項標準是郭侯2陣營事前都知悉的標準，因此隔天徵召的就是侯友宜，希望郭團結整合共同下架民進黨。至此，郭台銘才算真正認清大勢已去，但心情也大受影響，因此一位近郭人士才透露，郭出席第二天中常會的機率已經很低。

郭台銘在結束朱郭二會之後，儘管心情不佳，但仍決定親自會晤侯友宜，當面向侯表示恭喜；也向侯說，會信守承諾盡最大努力支持他勝選，讓無能的政府下架；同時也希望侯持續推動郭所提出的促成台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」的主要政見。至此，透過朱立倫連續2天會晤郭台銘，分別使出「第一天軟、第二天硬」的兩手策略，第二階段整合泛藍總算大功告成。

至於外界傳出朱郭二會過程中，朱立倫對郭台銘出言不遜、詐欺行騙等指控，一位近朱人士重申，3項標準都相當客觀，且郭侯2陣營都早已知悉，因此在第一場朱郭會提出之後，也很快說服郭台銘接受這3項標準所得出的結論，絕無黑箱、行騙之事。該人士表示，挺郭派會有失望情緒是一定的，需要時間來溝通及釋懷，因此現在難免有情緒性指控，儘管很多說法都與事實不符，但黨中央就是「忍辱負重」。