　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲第一場朱郭會結束，郭台銘仍堅信國民黨會徵召自己。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨（17）日徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，儘管外傳黨主席朱立倫早已心有所屬，但其實到最後48小時，朱才透過3項標準做出決定；期間並透過2場朱郭會，順利讓鴻海創辦人郭台銘面對結果，並當面向侯致賀，至此完成第二階段泛藍整合；至於挺郭派會有失望情緒是一定的，近朱人士表示，現在有情緒性指控，儘管很多說法都與事實不符，但黨中央就是「忍辱負重」。

國民黨本次總統提名採取「三階段整合」，第一階段整合藍營、第二階段整合泛藍、第三階段整合非綠，其中第二階段是要整合侯友宜跟郭台銘。黨務高層指出，決定人選的參考指標，一開始就與郭侯2陣營溝通確認，也就是「科學數據、縣市首長意見、立委及立委參選人意見」；因此在5月15日下午的第一次朱郭會，朱立倫當面提出上述3項標準的評量結果，郭全面落後給侯。

由於3項標準都已攤牌，明眼人都知道人選是誰，但朱立倫為了團結整合，當下仍請郭提出意見、論述與願景，郭也侃侃而談，朱則頻頻點頭稱是，一談就談數個小時；期間他們找了侯友宜加入，而侯聽聞郭的談吐，也是頻頻叫好，氣氛宛如一場「主考官、競爭者都非常欣賞應徵者」的面試。過程中，朱立倫亦邀約郭台銘、侯友宜共同出席17日中常會。

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲眼見郭台銘還是不清楚意思，朱立倫二會郭台銘時態度轉為強硬。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，由於朱立倫跟侯友宜都在第一場朱郭會展現出高度「尊郭」態度，郭台銘因此反而以為出線的將會是自己。就連侯友宜隔天早上受訪，也未流露即將獲得徵召的喜悅，臉上沒有笑容、談吐格外謹慎，似乎對結果仍毫無所知。而郭台銘由於以為自己會出線，為了避免挺郭派過度施壓黨中央、刺激侯陣營，於是趕忙叫停「挺郭記者會」、「挺郭夜宴」及「挺郭群眾集會」，並邀請彰化縣議長謝典林等人於自宅相聚。謝等人事後對外稱「明天郭台銘被徵召的機率很高」，還說郭的心情看起來不擔心。

然而，這反而讓朱立倫感覺「郭董好像會錯意」；於是朱16日下午再次會晤郭台銘。據悉，朱一反前晚的低姿態，改以較為清晰明確的方式向郭表明，重點是前晚提出的3項標準，而3項標準是郭侯2陣營事前都知悉的標準，因此隔天徵召的就是侯友宜，希望郭團結整合共同下架民進黨。至此，郭台銘才算真正認清大勢已去，但心情也大受影響，因此一位近郭人士才透露，郭出席第二天中常會的機率已經很低。

郭台銘在結束朱郭二會之後，儘管心情不佳，但仍決定親自會晤侯友宜，當面向侯表示恭喜；也向侯說，會信守承諾盡最大努力支持他勝選，讓無能的政府下架；同時也希望侯持續推動郭所提出的促成台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」的主要政見。至此，透過朱立倫連續2天會晤郭台銘，分別使出「第一天軟、第二天硬」的兩手策略，第二階段整合泛藍總算大功告成。

至於外界傳出朱郭二會過程中，朱立倫對郭台銘出言不遜、詐欺行騙等指控，一位近朱人士重申，3項標準都相當客觀，且郭侯2陣營都早已知悉，因此在第一場朱郭會提出之後，也很快說服郭台銘接受這3項標準所得出的結論，絕無黑箱、行騙之事。該人士表示，挺郭派會有失望情緒是一定的，需要時間來溝通及釋懷，因此現在難免有情緒性指控，儘管很多說法都與事實不符，但黨中央就是「忍辱負重」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／行刑式槍殺4人！　判決出爐
小一女童書包「驚見4個月大弟弟」　終與媽媽相會
幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝
「我不喜歡IU」對話截圖瘋傳！　莫莉委屈還原真相
ET民調／「詐騙之島」近9成民眾收過詐騙訊息！自認理虧竟達4
女大生「實習慘死」　表哥心碎、同學們都來了
周休3日有機會？　政院：積極研議中
媒體人爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

《嗨！營業中2》確定沒有鬼鬼、浩子！　炎亞綸親曝原因：有一點失落

花蓮飯店司機參選有詭！跨海至金門烏坵　真相曝光鄉長判刑

一天刷新23項紀錄！「Rimac電動超跑」0-400km／h煞停不用30秒

「綠色換屋潮」來了！　北市3年釋出30萬坪環保商辦

新光金股民哀號「沒收到股東會通知單」　券商：2方法補救

快訊／康建血案4死1重傷！李鴻淵一審遭判死刑

「豐采520」未通報卻灌漿　建商喊冤「搶災」遭竹縣府打臉

台灣最強美魔女是誰？網一看她近照驚呼：哪裡買的不老仙丹

玉山盃／「火球男」蕭齊霸氣喊目標　期待在台灣打U18世界盃

廖家儀「3種語言」流利切換！　網驚喜：沒想到這麼會說

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　現場媒體傻眼

李遠哲1事成藍營強牌　他曝卡在侯友宜

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

侯友宜擬9月請假捐薪　團隊驚見吳宗憲

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

柯文哲與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

挺郭派不滿侯友宜被徵召　楊秋興嗆：國民黨將輸300萬票

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

2024「三腳督」成形！　Yahoo最新民調風向變

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

林右昌「年輕人不是真的買不起房」炸鍋！　本人最新回應

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

更多熱門

相關新聞

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，不過，就算定於一尊，爭議卻仍餘波盪漾，資深媒體人黃光芹18日就爆料，國民黨主席朱立倫在徵召前與前鴻海董事長郭台銘會面時，2人發生激烈爭執，她更在臉書發布「打開國民黨的黑箱提名」系列爆料，今天的主題是「朱立倫跟郭台銘說：我可以乾綱獨斷！」

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面