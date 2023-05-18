　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃光芹爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘未受國民黨徵召引起外界議論。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，不過，就算定於一尊，爭議卻仍餘波盪漾，資深媒體人黃光芹18日就爆料，國民黨主席朱立倫在徵召前與前鴻海董事長郭台銘會面時，2人發生激烈爭執，她更在臉書發布「打開國民黨的黑箱提名」系列爆料，今天的主題是「朱立倫跟郭台銘說：我可以乾綱獨斷！」

黃光芹透露，5月15日晚上，朱立倫與郭台銘在國民黨中央黨部從6點談到10點10分，兩人談了4個小時又10分鐘，而侯友宜直到8點才加入。朱立倫解釋，為何採徵召提名原因有兩個，第一，因為侯友宜不能主動說要選；第二，因為郭台銘不是黨員，況且中常會授權朱立論可以自行裁決，可以「乾綱獨斷」，朱立倫同時提到，民調不是唯一，也不是那麼重要，還要綜合各方因素進行決斷。

黃光芹指出，朱立倫後來拿出一疊民調，只讓郭台銘看了10幾分鐘，不准帶走；加上當時朱立倫並未提到要向縣市長和民代進行徵詢，因此整體聽下來，究竟用何標準提名人選，郭台銘並不十分清楚；而坊間民調，郭已超車侯，所以直到走之前，郭台銘都還以為朱立倫可能提名他。

黃光芹再爆料，接近8點的時候，郭台銘向朱立倫提到，侯友宜帶職參選長達200多天，對有400萬人口的新北市來說，一旦出問題，會被究責，就像台中市長盧秀燕一樣，若建商發生公安問題，必須負責，如果他出來選，就不會有這些問題，此時，侯友宜走進來，剛好聽到，坐在一旁，一句話都不說。

黃光芹最後語帶保留說道，下集是「一句牛鬼蛇神，朱把郭激怒」，明天待續。這些爆料，她表示是根據手中一份資料，宣稱是按照當事人郭台銘的談話進行轉述。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／行刑式槍殺4人！　判決出爐
小一女童書包「驚見4個月大弟弟」　終與媽媽相會
幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝
「我不喜歡IU」對話截圖瘋傳！　莫莉委屈還原真相
ET民調／「詐騙之島」近9成民眾收過詐騙訊息！自認理虧竟達4
女大生「實習慘死」　表哥心碎、同學們都來了
周休3日有機會？　政院：積極研議中
媒體人爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

一天刷新23項紀錄！「Rimac電動超跑」0-400km／h煞停不用30秒

「綠色換屋潮」來了！　北市3年釋出30萬坪環保商辦

新光金股民哀號「沒收到股東會通知單」　券商：2方法補救

快訊／康建血案4死1重傷！李鴻淵一審遭判死刑

「豐采520」未通報卻灌漿　建商喊冤「搶災」遭竹縣府打臉

台灣最強美魔女是誰？網一看她近照驚呼：哪裡買的不老仙丹

玉山盃／「火球男」蕭齊霸氣喊目標　期待在台灣打U18世界盃

廖家儀「3種語言」流利切換！　網驚喜：沒想到這麼會說

富邦金不排除再併壽險！　總座韓蔚廷：一直有在看

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

美機器人巡地下水管 驚現1.5公尺鱷魚展開追逐戰

政治熱門新聞

快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　現場媒體傻眼

李遠哲1事成藍營強牌　他曝卡在侯友宜

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

侯友宜擬9月請假捐薪　團隊驚見吳宗憲

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

柯文哲與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

挺郭派不滿侯友宜被徵召　楊秋興嗆：國民黨將輸300萬票

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

2024「三腳督」成形！　Yahoo最新民調風向變

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

林右昌「年輕人不是真的買不起房」炸鍋！　本人最新回應

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

更多熱門

相關新聞

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

國民黨昨（17）日徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，儘管外傳黨主席朱立倫早已心有所屬，但其實到最後48小時，朱才透過3項標準做出決定；期間並透過2場朱郭會，順利讓鴻海創辦人郭台銘面對結果，並當面向侯致賀，至此完成第二階段泛藍整合；至於挺郭派會有失望情緒是一定的，近朱人士表示，現在有情緒性指控，儘管很多說法都與事實不符，但黨中央就是「忍辱負重」。

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

「藍白無整合只有競合」　他示警：別一廂情願把柯文哲當泛藍陣線

「藍白無整合只有競合」　他示警：別一廂情願把柯文哲當泛藍陣線

關鍵字：

黃光芹郭台銘朱立倫國民黨2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面