她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

▲郭台銘未受國民黨徵召引起外界議論。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，不過，就算定於一尊，爭議卻仍餘波盪漾，資深媒體人黃光芹18日就爆料，國民黨主席朱立倫在徵召前與前鴻海董事長郭台銘會面時，2人發生激烈爭執，她更在臉書發布「打開國民黨的黑箱提名」系列爆料，今天的主題是「朱立倫跟郭台銘說：我可以乾綱獨斷！」

黃光芹透露，5月15日晚上，朱立倫與郭台銘在國民黨中央黨部從6點談到10點10分，兩人談了4個小時又10分鐘，而侯友宜直到8點才加入。朱立倫解釋，為何採徵召提名原因有兩個，第一，因為侯友宜不能主動說要選；第二，因為郭台銘不是黨員，況且中常會授權朱立論可以自行裁決，可以「乾綱獨斷」，朱立倫同時提到，民調不是唯一，也不是那麼重要，還要綜合各方因素進行決斷。

黃光芹指出，朱立倫後來拿出一疊民調，只讓郭台銘看了10幾分鐘，不准帶走；加上當時朱立倫並未提到要向縣市長和民代進行徵詢，因此整體聽下來，究竟用何標準提名人選，郭台銘並不十分清楚；而坊間民調，郭已超車侯，所以直到走之前，郭台銘都還以為朱立倫可能提名他。

黃光芹再爆料，接近8點的時候，郭台銘向朱立倫提到，侯友宜帶職參選長達200多天，對有400萬人口的新北市來說，一旦出問題，會被究責，就像台中市長盧秀燕一樣，若建商發生公安問題，必須負責，如果他出來選，就不會有這些問題，此時，侯友宜走進來，剛好聽到，坐在一旁，一句話都不說。

黃光芹最後語帶保留說道，下集是「一句牛鬼蛇神，朱把郭激怒」，明天待續。這些爆料，她表示是根據手中一份資料，宣稱是按照當事人郭台銘的談話進行轉述。