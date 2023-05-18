這次有加料了！　必勝客「圈圈比薩變愛心了」只賣14天

▲必勝客芝心圈圈變成愛心形狀了。（圖／翻攝必勝客臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼愚人節開賣沒有料、只有芝心餅皮的「零傷害比薩」後人氣速食品牌「必勝客」又有全新力作了，這次強勢把芝心圈圈比薩變身成愛心形狀，而且還有料，搭配莫札瑞拉起司餅，每一口都能吃到濃郁起司香，還送法國草莓醬，貼文一出讓大批網友興奮直呼「太可愛了吧」、「這次一定要買」、「我要吃」，再度掀起不小討論。

▲▼愛芝心圈圈比薩搭配莫札瑞拉起司餅。

搶攻520告白商機，必勝客「芝心圈圈」變心了，強勢變身成「愛芝心圈圈比薩」，選用心型香濃芝心餅皮作為主角，且這次還有料，特意搭配莫札瑞拉起司餅，打造濃郁滋味，加碼還送法國Bonne Maman草莓醬增添口感，讓大批網友一看紛紛笑說：「太有才！」超級買單，愛芝心圈圈比薩即日起至5月31日限時14天開賣，數量有限、售完為止。

▲麥當勞超夯「微牽絲起司排系列」限時回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞人氣「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」也驚喜回歸了，選用整塊「艾登起司排」分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，再放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感，還有濃濃起司香，鐵粉肯定要衝吃一波，即日起至6月13日限時開賣或售完為止。