等到了！超商「10元奶茶」限量開賣　限時4天搶買

▲7-11推出超狂「10元奶茶」優惠。（示意圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

快趁便宜囤貨！就有超商開賣限量「10元奶茶」，即日起限時4天登場，原價100元的「阿薩姆奶茶550ml/4入組」，現在下殺每組40元，等於單瓶只要10元，超級划算；另外，超商即日起也祭出「大杯精品美式買2送2」，同樣為每日限量販售，可要把握機會買。

7-11自有品牌iseLect推出超狂銅板價優惠，今（5/18）起至5/21止，「iseLect阿薩姆奶茶550ml/4入組」原價每組100元，現在活動期間下殺每組40元，等於單瓶只要10元；提醒本優惠若用振興隨取卡支付，不額外享有折扣，以商品原價計算，且優惠組數為限量，售完為止。

▲7-11「iseLect阿薩姆奶茶550ml/4入組」下殺每組40元。（圖／翻攝自7-11門市群組）



另外，7-11 CITY PRIMA精品咖啡全新推出大杯規格，5/30前至門市購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵「任選第2杯半價」(以價低折者)；不僅如此，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也推出限時優惠，今（18）起至5/24止，CITY PRIMA大杯精品美式「買2送2」，每日限量售完為止。

▲比薩外送買1送1爽吃到6月底。（圖／必勝客提供）

必勝客祭出「比薩外送買小送小」超殺優惠，即日起至6/30只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「買1送1」優惠，無論想吃超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等口味通通任選任搭，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，提醒輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用此活動