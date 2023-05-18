麥當勞又開缺了！　招募900名正職「拚年薪150萬」

▲麥當勞開缺了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開缺了！人氣速食品牌「麥當勞」今（18）日釋出最新徵才消息，預計招募600名正職服務員，起薪30K以上，還可享有專屬福利，加碼再招300名「正職管理組」，襄理起薪破4萬元，經理起薪5萬7200元，若加上年終及績效、業績奬金，年薪可是有機會達150萬，業者表示歡迎二度就業、退休人士、新住民或畢業生等求職者加入職場。

▲麥當勞開出900名正職缺。

麥當勞公布最新招募消息，預計一共將招募900名正職人員，其中，「正職服務員」廣招600人，起薪30K以上，且享有年終奬金、全年123天休假日等福利，以及特有「10年特休」，滿10年即可享有8週給薪假；加碼再招300名「正職管理組」，餐廳襄理起薪破4萬元（含輪值津貼）、經理起薪5萬7200元，再加上年終及績效、業績奬金，年薪可達150萬。

業者表示，歡迎中高齡、二度就業及對餐飲正職有興趣之求職者加入，5月21日、22日連2天也將於全台餐廳舉辦「職場體驗」招募活動，每天3場、共超過2000場次，求職者可至門市現場體驗工作內容、瞭解薪資福利，還可直接面試，且完成體驗流程也能免費獲得大麥克兌換券1張，詳細資訊可至招募網站查詢。