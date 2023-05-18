堵非洲豬瘟！加強綠區執法　違規案件增2.3倍「首次就罰20萬」

▲近期常見違規攜帶入境豬肉製品。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

隨疫情解封入境旅客增加，非洲豬瘟中央災害應變中心今（18日）指出，今年1月至4月違規攜帶豬肉產品入境遭裁罰20萬元案件逐月攀升，從1月的32件增加至2.3倍，到4月來到74件，目前入境旅客數尚未完全恢復到COVID-19疫情前，但是違規數卻已追平疫情前108年4月的74件，而在邊境攔截的豬肉製品如臘腸、火腿及肉乾等，均檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例。

應變中心指出，為因應違規攜帶動植物產品風險，防檢局自上月10日起於全國各國際機場港站實施綠線區（即海關的免申報檯，旅客自己選擇的免查驗通關區）加強執法措施，並鎖定中國大陸（含香港及澳門）、越南、泰國及馬來西亞入境航班為優先執法對象，加強入境旅客行李查驗工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲近期常見違規攜帶入境豬肉製品。（圖／農委會防檢局提供）

防檢局表示，綠線加強執法1個月以來，查獲違規攜帶動植物產品入境案件計有170件，以往少有裁罰案件的港站也主動攔查到違規案件，部分受罰旅客表示久未出國，忘了相關規定，或是返鄉探親，未注意行李中被放入土產所致。

防檢局提醒，違規攜帶豬肉產品入境第1次開罰20萬，第2次即裁處100萬，民眾返國務必確認行李內容，不要攜帶動植物產品入境，提醒國人可參考防檢局「出國必看不買清單」和「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，如有疑義，可於入境時主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯查詢申報，避免受罰。





▲近期常見違規攜帶入境豬肉製品。（圖／農委會防檢局提供）