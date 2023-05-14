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政院何時會提新聞議價法？　邱臣遠喊話數發部：別上演踢皮球大賽

▲▼民眾黨立法院總召邱臣遠記者會 回應三立「鄭知道了」節目爆料。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對新聞議價法，邱臣遠呼籲數發部應站在數位產業主管機關的立場，積極負起制定數位媒體與數位平台合理分潤機制的責任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委林楚茵所提《新聞媒體與數位平台議價法》草案已完成提案連署，她也呼籲主管機關數位發展部盡快提出院版。對此，民眾黨立委邱臣遠14日則發文質疑，「何時才能提出院版？」，並批評現在又上演踢皮球大賽，找不到主管機關負責，更別說推動立法，喊話數發部應站在數位產業主管機關的立場，積極負起制定數位媒體與數位平台合理分潤機制的責任。

邱臣遠表示，網路時代下，Google、Facebook、Line等數位平台，多數未付費就引用新聞媒體所產製的新聞內容，卻囊括多數廣告收入，而影響新聞媒體生存權，為此澳洲已經在2021年2月實施《新聞媒體與數位平台強制議價法》，許多國家紛紛跟進立法，目前澳洲與法國已完成平台與媒體雙方議價，成為世界上少數成功的國家。他提到，根據澳洲實施經驗，在法案通過後一年內，光是Google、Meta兩大平台已簽訂的議價金額，每年給付媒體金額就達到約新台幣40億元，佔澳洲所有新聞從業人員總年薪的20%。

邱臣遠指出，不過也有失敗的例子，像捷克就因為政府較為強勢，最終讓Google選擇終止當地市場服務。但他表示，反觀我國，毫無意外的又是先上演踢皮球大賽，找不到主管機關負責，更別說推動立法，直到去年10月才由行政院跨部會協調小組會議，確定主責機關為數發部，與NCC、文化部及公平會等相關部會合作，於去年12月完成召開4場大型跨境數位平台與新聞業的對話，取得健全新聞報導環境的共識。

但邱臣遠提到，至今仍未提出媒體議價法相關草案，導致立法進度沒有進展，並且數發部又老調重彈會與相關部會緊密合作，協助新聞媒體數位轉型，「但不會變成新聞業本身的主管機關。」

對此，邱臣遠認為，政府各部會組織業務疊床架屋，分工不清，導致互踢皮球成習慣，包括數位貨幣與數位經濟，政府都是在立委督促下才勉強確認主管機關，以致管理與法制作業苦苦追趕，根本無法應對數位世界的積極變化。

因此，邱臣遠呼籲，數發部應站在數位產業主管機關的立場，積極負起制定數位媒體與數位平台合理分潤機制的責任，協助數位產業用續發展，而NCC更應站在媒體主管機關的立場，積極出面協助媒體與平台業者進行相關協商，而不是積極與數發部互推責任！

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