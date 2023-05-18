粉絲狂斗內6萬元看她肉戰片　女意外發現「頭號乾爹」竟然是繼父

▲女意外發現，斗內她的乾爹竟然是繼父。（圖／翻攝自TikTok／ta1laaa）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女子泰拉(Taila Maddison)在OnlyFans平台上擔任成人網紅，近來意外發現一名時常斗內她的頭號粉絲，竟然是從小看著她長大的繼父，可怕發現因此毀了母親的婚姻，讓她非常自責。

居住在澳洲新南威爾斯州的泰拉，近來在TikTok上表示，從她開始在OnlyFans表演後，便一直有一名粉絲長期支持著她，「他購買了所有我寄給他的每一件商品，從一開始就一直支持著我，我們每天都會在網路上聊天」，對方的斗內金額累計將近美元2,000元（近台幣6.2萬元）。

泰拉表示，隨著時間過去，該名粉絲開始會對她提出特殊要求，某天她好奇查詢對方帳號意外發現，對方竟然是認識的人，「我私訊試探他說，『我知道你是誰』，結果幾分鐘後我繼父傳簡訊給我，說要和我好好談一談」。

泰拉傷心表示，繼父從她11歲時就看著她長大，沒想到竟然是人面獸心，長期在網路上看著她的做愛畫面享受，她發現真相後便把事情告訴媽媽，媽媽已經和對方分手，她則把對方的所有帳號和聯絡方式都封鎖，這輩子再也不想看到那個人。