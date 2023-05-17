測DNA發現和妻有血緣關係　「媽早就知道」男傻眼：還讓我們結婚

▲男子發現母親早知道他和妻子有血緣關係，卻還讓他們結婚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子因為想了解家族歷史，和妻子一起去做DNA檢測，結果意外發現和妻子有血緣關係，2人的母親其實是同父異母的姊妹，更誇張的是，當他把這件事告訴媽媽時，媽媽竟然早就知情，當年還讓他們2人結婚。

男子在國外論壇Reddit上發文表示，居住在小鎮上的他，雖然和妻子高中時就互相認識，但直到2人都結束了第一段婚姻才終於在一起，「我們兩方家族的人在當地都很有名，因為妻子想多了解自己的歐洲血統，所以我幫她買了DNA檢測工具」。

原PO的妻子家人因為覺得好玩，也一起做了DNA檢測，結果岳母意外發現，她和親家竟然有血緣關係，「岳母看到結果突然哭了出來，想到小時候曾聽說，有流言說養育她的人不是她的生父，真正父親其實是我爺爺」。

▲男子不解，媽媽當年為什麼不告訴他。（圖／示意圖／達志影像）

男子趕緊打電話詢問母親這件事，沒想到母親得知後完全不驚訝，「她沉默了一會告訴我，她相信那個流言是真的，因為她的父親是鎮上出了名的花心大少」，現在他所有家人全都跑去做DNA檢測，希望能搞清楚身世之謎，他則十分氣自己的母親，既然知道這件事，當初為何還答應讓他和妻子結婚。

故事引發網友討論，許多網友安慰男子，「既然你們當初相遇時不知道真相，從小也沒有一起長大，我覺得你沒有道德上的問題」，還有網友表示，「小鎮因為人口比較少，真的很容易發生這種事」。