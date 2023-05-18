喊「國民黨想勝選不可能推郭台銘」　矢板明夫觀察侯友宜：是張白紙

▲郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參戰2024總統大選。日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析關鍵，直言對於這個結果並不意外，國民黨如果想在2024勝選的話，是不可能推出鴻海創辦人郭台銘，而侯友宜是「一張白紙」，所以當他站在起跑線上時，是沒有什麼包袱的。

矢板明夫說，郭台銘這段期間一連串發言，過於親中。特別是在金門發表的「和平宣言」，說民進黨政府在挑釁中國、是破壞台海和平的始作俑者，這種認知和台灣社會的主流民意相差太遠，也不會被國際社會所接受。所以國民黨不可能他，而侯友宜在兩岸問題和國際問題上，至今為止幾乎完全沒有論述的人。換句話說，是「一張白紙」。至於能不能夠被國際社會和台灣主流民意所接受，就要看他在今後選戰中的表現了。

矢板明夫也指出，支持侯友宜的政治人物中，有馬英九前總統的班底、以及洪秀柱前主席等人，但光憑周圍的人就斷定侯市長是一個「親中派」，還言之過早。畢竟，當年的李登輝總統和郝柏村行政院長也曾「肝膽相照」過。

矢板明夫說，判斷一個人是否是「親中派」，有幾個明顯的指標。第一、是否承認所謂「九二共識」？第二、對於中共千方百計的各種滲透，是主張台灣應採取積極防禦、還是採取放任不管的態度？第三、對於從國外購買武器、增強國防這件事情，態度是否積極？還有一點就是，這個政治人物是否主張「疑美論」？這幾點不只是針對國民黨的候選人，對台灣所有的總統候選人，都可以當作一個觀察的指標。