朱立倫老毛病又犯？　李正皓：國民黨整合失敗要負最大責任

▲郭台銘、朱立倫。（合成圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨17日提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，看似藍軍團結、大勢底定，但近日卻有各種幕後消息傳出，讓部分挺鴻海創辦人郭台銘的人士大為光火。政治評論員李正皓19日表示，國民黨主席朱立倫以為已經搞定郭台銘，卻又犯了「贏筊又要贏話」老毛病，想收割整合功勞，最後反而讓郭台銘火大，「國民黨若整合失敗，朱立倫要負最大責任。」

李正皓指出，朱立倫沒有前往郭台銘家，擔任郭台銘幕僚的資深媒體人李秀姬曾公開發布貼文說明，「這幾天來過信義富邦的只有媒體 SNG，沒有黨政高層」；此外，國民黨沒有邀請郭台銘出席中常會，最後是郭台銘兒子郭守正質問秘書長黃健庭黨中央為何要說謊後，黃健庭才說「不然現在邀請」，結果是黃健庭被痛罵一頓後，郭台銘切斷與黃健庭的聯繫。

李正皓分析，會發生這些事的原因就是朱立倫又犯了「贏筊又要贏話」老毛病，最經典的案例就是中二選區補選選前之夜，台中派系整合成功，盧秀燕上台支持顏寬恒後，朱立倫對外放話稱「因為朱立倫多次向盧秀燕『分析選情』後，盧秀燕才點頭答應為顏寬恒站台」。他批評，朱立倫為了攬功，把盧秀燕形容成不識大體、不了解選情的人，而朱立倫被塑造成台中派系整合成功的關鍵人物，讓盧陣營頗為火大。

李正皓痛批，郭台銘這次會翻臉，最重要的原因就是朱立倫自作聰明，以為已經搞定郭台銘，但老毛病又犯，開始放話，想收割整合功勞，最後反而讓郭台銘火大翻桌。國民黨分裂是現在進行式，如果整合成功，朱立倫要拿最大功勞；整合失敗，朱立倫當然要負最大責任。