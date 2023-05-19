內幕不斷！媒體人曝：朱立倫暗示郭台銘　「說服侯退選就提名郭」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，資深媒體人黃光芹18日爆料，國民黨主席朱立倫在徵召前與前鴻海董事長郭台銘兩度會面發生激烈爭執，今日黃再透露 ，郭台銘之所以對自己提名有信心，是因為朱多次保證支持郭，還說「侯上來，我什麼都沒有！」更向郭台銘暗示，如果你能說服侯友宜退選，他不想參選，那我就提名你。

黃光芹表示，5月15日，朱立倫與郭台銘在國民黨中央黨部從晚上6點談到晚上10點10分，兩人談了4個小時又10分鐘，而侯友宜直到晚上8點才加入。一開始，朱立倫使用貨梯把郭台銘接上樓，但在頭一個小時裡，朱一直繞來繞去，除了吃蒸餃之外，沒有觸及主題，甚至問了郭的母親和家人一圈，仍然沒有提到關鍵問題。

黃光芹指出，晚上7點時，郭台銘提到侯友宜有帶職參選問題，且對「美中台」關係的立場不清楚，這兩個問題都是在「郭柯會」上提到的話題，郭還表示柯只和他會面，侯得到的支持較少。8點侯友宜進場後，提及「堡壘說」，指他在11年市政經驗中培養能夠立即處理災害的能力，並表示會堅守中華民國的立場。但郭台銘卻認為，他曾經與侯友宜通過電話，該通話長達20分鐘，整通電話講完後仍然沒能掌握對方重點，感覺侯一直在重複著同樣的話。

黃光芹透露，郭台銘之所以對自己提名有信心，是因為朱多次保證支持郭，還說「侯上來，我什麼都沒有！」更向郭台銘暗示，如果你能說服侯友宜退選，他不想參選，那我就提名你。而在關鍵轉折時，黃健庭多次去郭家，握著他的手祈禱，保證朱沒有改變。不過，侯友宜當時則表示，不論擔任什麼職位，他都會為中華民國努力。

接著到了5月16日上午，黃光芹爆料，郭台銘指示幕僚準備一份「勝選聲明」，幕僚問他是否需要準備一份「敗選聲明」，但郭毫不猶豫地回答說不需要，且因為不想引起太大的動靜破壞團結，將上午的活動取消。中午，郭請議長們到住宅用餐，將近20人坐在一起，告訴郭情勢可能不太樂觀。於是，郭才急電安排了第二次會議，但侯友宜以忙為由無法出席，朱立倫在下午4點和郭再次會面。

黃光芹指出，在朱郭第二次會面中，郭直接坦白自己的立場，並承認自己當時有些脾氣。朱立倫被逼到極限，於是脫口而出了「牛鬼蛇神」的詞語。郭完全被激怒，於是質問朱立倫說，「要我去中南部拜會那些所謂的『頭人』，不是你叫黃健庭要我去的嗎？藍委陳以信、市議員黃柏霖等名單也是你給我的。」

黃光芹強調，周典論之前幫郭台銘在屏東市慈鳳宮前舉辦第二場造勢晚會，但周與郭兩人之間先前並不相識，反而是幫了前總統馬英九辦了不下幾十場造勢，質疑「朱立倫怎麼可以這樣說？」

黃光芹推測，朱立倫發現失言後，開始沉默不語，郭台銘和朱立倫數月的互動沒有留下任何書面文件或口頭承諾，而朱立倫到目前為止也都沒有否認「牛鬼蛇神」的說法。

不過，國民黨內人士則澄清，當時「牛鬼蛇神」一詞是要提醒郭台銘，現在周邊有很多好事者、見縫插針的有心人士意圖干擾藍營的選情，希望郭董可以多聽家人的建議，絕非相關報導內暗示是在講中南部議長，相關造謠內容非常惡劣，不排除是綠營刻意製造要來影響藍營的團結。