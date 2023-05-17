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大陸 大陸焦點 特派現場

台企聯換屆李政宏確診缺席　王滬寧、宋濤接見新一屆成員　

▲▼台企聯,宋濤,王滬寧 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲就職典禮在人民大會堂小禮堂舉行 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

因新冠疫情延期2年後，有「台商總會」之稱的大陸全國台企聯16日完成換屆改選，並於今（17）日在北京人民大會堂舉行就職典禮，大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等涉台官員出席。不過，連任台企聯總會長的李政宏未親自出席，據悉是因其核酸（PCR）檢測結果呈陽性。

▲▼台企聯,宋濤,王滬寧 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼王滬寧接見台企聯成員。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼台企聯,宋濤,王滬寧 。（圖／記者蔡儀潔攝）

第六屆大陸全國台企聯會長、監事長就職典禮今日下午舉辦，國台辦主任宋濤和海協會長張志軍出席授印。根據選舉結果，新一屆台企聯會長為李政宏，監事長由黃明智連任。

宋濤在典禮上表示，大陸國家主席習近平十分關心台商台企的發展，在大陸全國台企聯成立10週年之際，專門致信祝賀，提出了殷切希望。

宋濤接著提出3點看法，第一是堅決反對台獨分裂行徑，維護和推動兩岸關係和平發展；第二是堅定扎根大陸發展信心，積極參與大陸高質量發展；第三是致力促進兩岸交流合作，引導兩岸同胞同心同行，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意。

宋濤強調，新一屆台企聯要不斷增強在台商群體中的凝聚力影響力，密切與台灣工商界、社會各界的聯繫，講好台商、台胞在大陸發展的故事，增進台灣社會對大陸的瞭解，引導台灣同胞與大陸同胞同心同行，凝聚實現民族偉大復興，完成祖國統一大業的磅礡力量。

由於今日典禮層級高且近期大陸新冠疫情升溫，全體參會人員都要做2次核酸檢測，李政宏因結果呈陽性未出席，由第二、三屆會長為郭山輝代發表講話。

李政宏的演講稿內容指出，此次連任台企聯總會長「倍感榮幸」，也深知責任重大，會旗幟鮮明地堅持九二共識、反對台獨，堅定推動兩岸關係和平發展，台海和平穩定是台商安身立命的保障，將堅定不移地推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，維護中華民族根本利益和兩岸同胞的切身利益。

▲▼台企聯,宋濤,王滬寧 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲全體大合照 。（圖／記者蔡儀潔攝）

就職典禮後，王滬寧在人民大會堂金色大廳接見台企聯成員，不過他並未親自發表講話，與眾人打完招呼後直接參加大合照。

大陸全國台企聯成立於2007年4月16日，由中國大陸各地約300家台資企業協會和企業組成，每屆理、監事會原訂3年一期的換屆改選，不過，原訂於2022年5月舉辦的第五、六屆換屆選舉，因上海、北京疫情影響延期舉行。

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